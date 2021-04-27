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Названа цена победы США в войне с Китаем

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Источник изображения: Фото: Simon Kwong SK / DL / Reuters

Для победы над Китаем в случае войны за Тайвань США придется задействовать около 80 процентов военно-морской и воздушной мощи, пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на выводы опрошенных аналитиков.

Издание, называя цену победы американцев, пишет, что отражение возможного удара Пекина по острову потребует от Вашингтона привлечения в регион конфликта примерно 80 процентов своих Военно-воздушных и Военно-морских сил (ВВС и ВМС).

Газета напоминает, что разгром Ирака в 1990-1991 годах (в ходе войны за освобождение Кувейта — прим. «Ленты.ру») потребовал привлечения в регион конфликта шести авианосных ударных групп (АУГ) ВМС США. Согласно изданию, «сегодняшняя Народно-освободительная армия Китая (НОАК) более грозна, чем иракские вооруженные силы в 1990-х годах».

South China Morning Post указывает, что, в случае конфликта с Китаем США «столкнутся с более серьезными проблемами в достижении превосходства в воздухе», поскольку не смогут нанести «смертельный удар», который гарантировал победу в предыдущих конфликтах.

Один из собеседников издания, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что особое беспокойство Китая вызывают американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые после модернизации могут стать «рабочими лошадками», играющими ключевую роль в «войне на истощение». Источник отметил, что Вашингтон готов выставить против Пекина сотни таких самолетов, и напомнил, что в год США способны производить до 300 истребителей пятого поколения, тогда как Китай — всего до 50.

Также South China Morning Post отмечает, что союзником Вашингтона в конфликте с Пекином может стать Токио.

Таким образом в журнале прокомментировали командно-штабные игры ВВС США, итогом которых, как в апреле написало издание Defense News, «стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня». В публикации, в частности, отмечалось, что для проникновения вглубь воздушного пространства Китая может использоваться истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), тогда как F-35A Lightning II «атаковал китайские надводные корабли и наземные цели, защищал американские и тайваньские объекты от китайских самолетов и обеспечивал защиту от крылатых ракет».


Иван Потапов

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Страны
Ирак
Китай
Кувейт
США
Тайвань
Япония
Продукция
F-35
F-35A
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