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В США заявили о возможности уничтожения Балтийского флота России

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Источник изображения: Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

В США заявили о возможности уничтожения Балтийского флота России и превращения Черноморского флота в «тир». Об этом говорится в статье журналиста Дэвида Экса (David Axe), опубликованной на сайте Forbes.

Как отмечается в статье, бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов.

«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM. Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», — говорится в материале.

Как отмечает издание, LRASM B-1 благодаря большой дальности смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее в октябре Дэвид Экс сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США направили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья на Аляске. По словам журналиста, маневры истребителей являются частью подготовки американской стороны на случай «полномасштабной войны с Россией».


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-16
LRASM
В-1В Lancer
Проекты
NATO
БФ
ЧФ
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