Посол Украины в Британии заявил о намерении Киева вернуть утраченные территории военным путем

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Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью британским СМИ, что Киев отказывается от мирных переговоров с Москвой и намерен вернуть захваченные территории военным путем. По словам Пристайко, поводом к такому решению послужили события в Буче.

После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя

— озвучил то ли свою личную позицию, то ли официальное мнение Киева посол, снова пытаясь фейками о событиях в Буче оперировать в киевских интересах.

На вопрос ведущей, сможет ли Украина вытеснить российские войска военным путем, освободив всю занятую территорию, Пристайко ответил уже не столь категорично. По его словам, на юго-востоке сейчас сосредоточены самые боеспособные части ВСУ, «и они сражаются изо всех сил». Очень расстраивает посла, что Россия прямо сейчас «ворует воду для Крыма». Такая ситуация, по мнению Пристайко, недопустима. Если следовать нелепой логике Пристайко, то получается, что воды Днепра «ворует Украина», просто исходя из того, что исток реки находится на территории РФ...

При этом посол признает, что у России «боеспособные войска», которые ведут успешное наступление на востоке.

Но в то же время Пристайко надеется именно на военное разрешение конфликта, причём на украинскую перемогу...

Что вдохновило украинского дипломата на такие заявления не совсем понятно. Видимо, очередные встречи западных лидеров с Зеленским и непрекращающаяся военная помощь киевскому режиму подняли моральный дух посла. Однако даже столь мощная тирада была закончена не на самой оптимистичной ноте.

Мы верим, что что-то может быть сделано военным путем

— не очень уверенно резюмировал украинский посол.

Что именно собирается предпринять Киев, чтобы не просто остановить продвижение союзных сил ВС России и ЛДНР на запад, но и перейти к контрнаступлению, Пристайко не уточнил.