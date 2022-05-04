Войти
Военное обозрение

Посол Украины в Британии заявил о намерении Киева вернуть утраченные территории военным путем

724
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил в интервью британским СМИ, что Киев отказывается от мирных переговоров с Москвой и намерен вернуть захваченные территории военным путем. По словам Пристайко, поводом к такому решению послужили события в Буче.

После событий в Буче многие украинцы не могут даже думать, чтобы садиться за стол переговоров с этими людьми. Разумные политики напомнят, что мы должны сесть за стол переговоров, потому что все войны завершались переговорами. Но многие украинцы считают, что мы должны нанести им физическое поражение, на поле боя

— озвучил то ли свою личную позицию, то ли официальное мнение Киева посол, снова пытаясь фейками о событиях в Буче оперировать в киевских интересах.

На вопрос ведущей, сможет ли Украина вытеснить российские войска военным путем, освободив всю занятую территорию, Пристайко ответил уже не столь категорично. По его словам, на юго-востоке сейчас сосредоточены самые боеспособные части ВСУ, «и они сражаются изо всех сил». Очень расстраивает посла, что Россия прямо сейчас «ворует воду для Крыма». Такая ситуация, по мнению Пристайко, недопустима. Если следовать нелепой логике Пристайко, то получается, что воды Днепра «ворует Украина», просто исходя из того, что исток реки находится на территории РФ...

При этом посол признает, что у России «боеспособные войска», которые ведут успешное наступление на востоке.

Но в то же время Пристайко надеется именно на военное разрешение конфликта, причём на украинскую перемогу...

Что вдохновило украинского дипломата на такие заявления не совсем понятно. Видимо, очередные встречи западных лидеров с Зеленским и непрекращающаяся военная помощь киевскому режиму подняли моральный дух посла. Однако даже столь мощная тирада была закончена не на самой оптимистичной ноте.

Мы верим, что что-то может быть сделано военным путем

— не очень уверенно резюмировал украинский посол.

Что именно собирается предпринять Киев, чтобы не просто остановить продвижение союзных сил ВС России и ЛДНР на запад, но и перейти к контрнаступлению, Пристайко не уточнил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.02.2022
Начались совместные военные учения России и Белоруссии
05.10.2018
МО РФ требует от США и Грузии объяснить химическое и биологическое оружие в центре Лугара
06.09.2017
Серый военторг
02.09.2015
Эф-два-два и другие
28.12.2009
Возвращение Руслана
15.06.2009
Волжские крылья
10.07.2007
Министр обороны РФ Сердюков оценивает как важный и необходимый состоявшийся в Москве диалог с украинскими коллегами по вопросам ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 15:24
  • 25011
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 14:37
  • 86
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 04.05 13:13
  • 15
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 04.05 10:24
  • 2
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
  • 04.05 10:23
  • 2
Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев
  • 04.05 08:56
  • 1
МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ
  • 04.05 02:40
  • 2
Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?
  • 03.05 22:22
  • 8
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 03.05 21:56
  • 4
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 03.05 21:07
  • 1
Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29
  • 03.05 19:14
  • 2
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 03.05 19:00
  • 2
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 03.05 15:35
  • 4
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 03.05 11:58
  • 1
Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano
  • 03.05 09:08
  • 1
Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410