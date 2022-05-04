Войти
Интерфакс-АВН

Парламент Эстонии не поддержал предложение отозвать подпись под пограничным договором с РФ

707
0
0
Вируские ворота в Таллине
Вируские ворота в Таллине.
Источник изображения: © Pixabay / pride1979

Таллин. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Парламент Эстонии на заседании во вторник не поддержал предложение правительству отозвать подпись под пограничным договором с Российской федерацией.

С соответствующим предложением выступила парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии.

За инициативу оппозиции проголосовали 28 депутатов, против 53. Всего в составе парламента 101 народный избранник.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "подписанный 18 февраля 2014 года пограничный договор узаконивает продолжающуюся оккупацию Российской Федерацией территорий Эстонской Республики и отдает данные территории без получения Эстонии какой-либо компенсации за сданные территории".

В нем говорится, что Россия "незаконно удерживает примерно 5,2% территории Эстонской Республики", которые до Второй мировой войны принадлежали Эстонии на основании Тартуского мирного договора 1920 года. Речь идет о части территорий Псковской и Ленинградской областей.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эстония
Похожие новости
23.12.2021
Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы
22.06.2020
Ударные беспилотники США у границ России. MQ-9 Reaper разместят в Эстонии
27.11.2019
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
15.01.2018
На страже Прибалтики
23.06.2015
Глава Пентагона: США не стремятся ни к холодной, ни к горячей войне с Россией
14.08.2009
Когда рушится экономика: совместные расходы на оборону как способ повышения обороноспособности прибалтийских государств
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 15:24
  • 25011
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 14:37
  • 86
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 04.05 13:13
  • 15
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 04.05 10:24
  • 2
ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300 в Николаевской области
  • 04.05 10:23
  • 2
Зеленскому не нужен мирный договор - Медведев
  • 04.05 08:56
  • 1
МО РФ показало кадры удара Су-24м по замаскированным позициям ВСУ
  • 04.05 02:40
  • 2
Готов ли Минск ответить Варшаве, Вильнюсу и Риге?
  • 03.05 22:22
  • 8
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 03.05 21:56
  • 4
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 03.05 21:07
  • 1
Минобороны РФ сообщило, что под Донецком сбит украинский истребитель МиГ-29
  • 03.05 19:14
  • 2
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 03.05 19:00
  • 2
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 03.05 15:35
  • 4
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 03.05 11:58
  • 1
Мифы и заблуждения о потоплении крейсера General Belgrano
  • 03.05 09:08
  • 1
Достраиваются два новых пограничных сторожевых корабля проекта 10410