Южная Корея приобретает ракеты SM-6 для своих эсминцев на фоне ракетных испытаний КНДР

Источник изображения: topwar.ru

В ближайшее время Республика Корея приобретёт ракеты SM-6 для эсминцев KDX III Batch II. Ракета SM-6, также известная как зенитная ракета увеличенной дальности RIM-174 (ERAM), способна выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны, а также борьбы с надводными целями.

Решение о закупке ракет было принято на заседании Комитета по продвижению программы оборонных закупок, на котором председательствовал министр национальной обороны Республики Корея Су Вук. Заседание прошло 26 апреля 2022 года.

Было решено, что власти Южной Кореи инвестируют 600 млн долларов в период с 2023 по 2031 год на приобретение SM-6. Ракеты будут размещаться на трёх эсминцах класса King Sejong the Great (KDX-III) Batch-II, оснащённых системой Aegis, которые будут поставляться Военно-морским силам Республики Корея (ROKN) начиная с 2024 года.

Ранее военные аналитики неоднократно критиковали южнокорейские военно-морские силы за отсутствие серьёзной противоракетной обороны. В условиях непрекращающихся ракетных испытаний КНДР это очень опасно. Сейчас ВМС Южной Кореи способны обеспечить лишь раннее предупреждение о приближении баллистических ракет и не могут их перехватить.

SM-6 имеет дальность полета 240–460 км, что примерно в два раза больше, чем у SM-2 (170 км), находящихся на вооружении ВМС Южной Кореи. Это означает, что такие ракеты помогут РК защититься от баллистических ракет, которые могут быть запущены со стороны Северной Кореи в случае конфликта, вероятность которого также не стоит отрицать.

По данным компании Raytheon, зенитная ракета повышенной дальности (ERAM) RIM-174, или стандартная ракета 6 (SM-6), может выполнять разные боевые задачи – это и противоракетная оборона, и противодействие ударам с самолетов, и работа по надводным целям противника.

Размещение таких ракет на эсминцах KDX-III Batch II предполагает значительное повышение боевых возможностей северокорейского флота. Он не только получит защиту от ракетных ударов со стороны противника, но и сможет более результативно бороться с военными кораблями врага. Согласно данным южнокорейских источников, корабли KDX III Batch II будут иметь в общей сложности 88 ячеек системы вертикального пуска (VLS).

Начиная с 2024 года, южнокорейские ВМС каждые 2 года будут получать по новому эсминцу. Судя по всему, в условиях растущей напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южная Корея намеревается значительно увеличить и свою морскую активность. Это отвечает и интересам США как главного покровителя Сеула, поскольку в перспективе возможности южнокорейских ВМС будут использоваться для сдерживания не только Северной Кореи, но и Китая.