Азиатский фланг американской обороны

ПРО США нацеливают на Северную Корею, Россию и Китай

Вашингтон активизирует сотрудничество с Токио, ускоренными темпами создающим собственную систему ПРО. Фото с сайта www.dvidshub.net

В начале 2021 года Минобороны США приняло Тихоокеанскую инициативу по сдерживанию, а также Промежуточные стратегические наставления по национальной безопасности, которые отражают новые планы Пентагона по сдерживанию Китая в условиях увеличения ударных возможностей НОАК. Эти планы предусматривают модернизацию сил США в Индо-Тихоокеанском регионе с выделением 4,68 млрд долл. в 2022-м и дополнительно 22,69 млрд долл. с 2023 по 2027 год. Пентагон намерен активно наращивать Тихоокеанский сегмент глобальной системы ПРО.

Агентство по противоракетной обороне США рассматривает развернутые в различных странах региона системы THAAD как элементы для строительства интегрированной многоуровневой архитектуры ПРО. Мобильный радар системы THAAD X-диапазона AN/TPY-2 производства Raytheon имеет дальность действия 4700 км. Он эффективен против баллистических ракет на начальной и финальной стадиях их полета. США планируют развернуть сеть таких радаров. Система THAAD пользуется большим спросом, и в настоящее время батареи THAAD размещены на Гуаме и в Южной Корее. США интегрируют две системы – THAAD и Patriot – с системой более высокого уровня Aegis, создавая более плотную региональную архитектуру противоракетной обороны.

В недалекой перспективе Тихоокеанская инициатива сдерживания предусматривает создание интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в западной части Тихого океана во «второй цепи островов», которая простирается от юго-востока Японии до Гуама и на юг до Индонезии. Так региональная система станет частью глобальной интегрированной системы ПРО.

ВМС США начали оснащение эсминцев с управляемым ракетным оружием новейшими противоракетами Standard-3 модификации 2А, способными перехватывать баллистические цели на удалении до 1000 км.

К 2030 году в АТР предполагается увеличить группировку кораблей, решающих задачи ПРО, с 23 до 40 единиц, количество противоракетных батарей THAAD довести с двух до трех, батарей Patriot PAC-3 с 12 до 16. Кроме того, намечается размещение одной батареи Aegis Ashor с 24 противоракетами типа Standard.

ГУАМ

Противоракетная оборона острова основана на комплексах подвижного наземного базирования THAAD и может обнаруживать цели в пределах 120 градусов в направлении Северной Кореи. Дополнительную защиту создают эсминцы, патрулирующие воды вокруг острова.

Бывший глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных cил США (INDOPACOM) Фил Дэвидсон заявлял, что ПРО Гуама «не в состоянии противостоять текущим угрозам из Китая». Дэвидсон настаивал, что на острове необходимо развернуть систему Aegis Baseline 10, которая позволит объединить возможности наземных и морских радаров и обеспечит защиту на 360 градусов от потенциальных угроз, главной из которых считаются крылатые ракеты подводных лодок КНР. В Конгрессе США рассматривается возможность установки на Гуаме систем Aegis Ashore, которая обойдется в 1,7 млрд долл. и может появиться на острове к 2026 году. Фил Дэвидсон называл развертывание системы ПВО/ПРО Aegis Ashore на острове Гуам своей первоочередной задачей.

ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА

Министерство обороны США рассматривает возможность преобразовать испытательный комплекс Aegis на Гавайях в действующий наземный полигон ПРО Aegis для усиления защиты островов от ракетного нападения. Агентство противоракетной обороны и ВМС США разрабатывают план экстренной конвертации, который позволит министру обороны ввести в действие испытательный полигон Aegis Ashore на острове Кауаи в течение 30 дней.

В 2023 году на Гавайях может быть развернут важный элемент глобальной ПРО США – радиолокационная станция HDR-H.

ЯПОНИЯ

Вашингтон активизирует сотрудничество с Токио, который ускоренными темпами создает собственную систему ПРО, технически и оперативно совместимую с Тихоокеанским сегментом глобальной ПРО США.

Система ПРО Японии состоит из двух рубежей: установленных на восьми эскадренных эсминцах типа Kongō корабельных комплексов Aegis с ракетами-перехватчиками SM-3, а также наземных зенитных батарей Patriot PAC-3. Восьмой эсминец с ПРО Aegis был введен в строй в марте 2021 года. По финансовым соображениям Япония отказалась от размещения системы THAAD.

В 2018 году министерство обороны Японии отказалось от размещения комплекса ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита ввиду опасений, что части ракет могут падать на жилые районы. В качестве альтернативы Япония объявила, что закупает два дополнительных эсминца, оснащенных системой Aegis с радиолокационной системой SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin Corp. Новые японские корабли противоракетной обороны Aegis обойдутся по меньшей мере в 900 млрд иен (8,27 млрд долл.), что более чем вдвое превышает стоимость двух запланированных наземных баз.

SPY-7 – это уменьшенная версия стационарной надгоризонтной радиолокационной станции большой дальности Long Range Discrimination Radar, которая развернута на Аляске для обороны материковой части США от баллистических ракет, запущенных с территории России (Сибирь и Дальний Восток), Китая и Северной Кореи. По четыре радара SPY-7 будут установлены на корабельных мостиках, что обеспечит обзор на 360 градусов. Поскольку радары SPY-7 тяжелее обычных радаров Aegis и SPY-6, понадобится специальная доработка кораблей. Аналогичные радары предполагается устанавливать на корабли ВМС Канады и фрегаты F-110 Испании.

В перспективе Японии может потребоваться до шести подобных кораблей, чтобы обеспечить постоянное наличие двух на боевом дежурстве.

Между тем исследовательская служба Конгресса США допускает, что Токио может отказаться от программы Aegis, поскольку министерство обороны Японии не заложило средств на нее в бюджете на 2022 финансовый год, и, вероятно, запрос «будет невозможен в ближайшие несколько лет».

Следует отметить, что в рамках американо-японского соглашения 1999 года о проведении совместных НИОКР Япония вместе с США разрабатывает новые системы противоракетной обороны. В частности, 28 октября 2018 года военные ведомства двух стран провели успешное совместное испытание системы SM-3 Block 2A недалеко от побережья Гавайских островов. Ряд компонентов ракеты Япония разработала и произвела за свой счет.

В 2019 году в прессе появились сообщения о том, что США намерены разместить в Японии радиолокационную станцию HDR-P, подобную той, что может быть развернута на Гавайях. Помимо обнаружения баллистических ракет радары предоставляют военным США и их союзникам подробное представление о движении судов в регионе, что позволяет США и их союзникам строить свою политику в территориальных спорах с Китаем из-за спорных островов.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

В 2006 году Республика Корея сформировала командование противоракетной обороны. К настоящему времени южнокорейская система ПРО включает комплексы Patriot PAC-2, THAAD и крейсеры Aegis. При этом размещенные на территории южной части Корейского полуострова шесть блоков комплекса THAAD принадлежат к американской системе ПРО в регионе и являются важным компонентом интегральной глобальной структуры противоракетной обороны США. Комплексы THAAD были частично развернуты в 2017 году на основании соглашения между связанными стратегическим партнерством Республикой Корея и США. Хотя, по заявлению корейского руководства, они были направлены против КНДР, их появление очень осложнило отношения Кореи с Китаем, поскольку радар AN/TPY-2 системы THAAD обозревает значительную часть территории КНР, включая стратегические ракетные позиции. Пекин к тому же беспокоит вероятная способность THAAD различать ложные боеголовки ракет.

Пришедший к власти в Сеуле новый президент Мун Чже Ин под давлением общественности принял решение приостановить размещение системы THAAD для «проведения экологической экспертизы».

Несмотря на то что между США и Южной Кореей не разрешен спор по поводу финансирования американского военного присутствия в стране, 18 мая 2019 года США подписали договор о поставке Сеулу 94 ракет ПРО SM-2 Block IIIB, что обеспечит большую совместимость американских и южнокорейских вооружений.

В 2018 году появлялись сообщения о том, что «южнокорейские военные решили купить корабельные ракеты-перехватчики SM-3, чтобы предотвратить потенциальные атаки баллистических ракет со стороны Северной Кореи».

В августе 2021 года южнокорейское министерство обороны заявило, что Южная Корея начнет массовое производство Cheongung II, корейского эквивалента американской системы ПРО Patriot.

АВСТРАЛИЯ

Военно-морские силы Австралии приняли в эксплуатацию три эсминца класса Hobart с системой Aegis, последний из которых поступил на вооружение в 2020 году. Правительство Австралии объявило, что девять фрегатов класса Hunter, которые будут построены в следующем десятилетии, также будут оснащены системой Aegis, но с тактическим интерфейсом, разработанным Saab Australia. Модернизированная версия боевой системы Aegis для эсминцев класса Hobart также будет установлена на новых фрегатах класса Hunter. Работы по установке новой боевой системы Aegis и австралийского интерфейса на эсминцах и фрегатах ВМС планируется начать в 2024 году. Ожидается, что работы будут завершены к марту 2025 года.

Хотя австралийский интерфейс будет общим для классов Hobart и Hunter, ВМС Австралии увязывает свои противоракетные вооружения в единую систему с ПРО США. Во всех трех родах войск Австралии имеются старшие офицеры, сменяющие друг друга на командных должностях США в Тихом океане. «На учениях RIMPAC-2020 фрегат Hobart успешно провел скоординированные стрельбы ракетами с использованием боевой системы Aegis, продемонстрировав совместимость с комплексами США и нашу способность развертывать средства противовоздушной противоракетной обороны», – сообщила министр обороны Австралии Линда Рейнольдс .

ТАЙВАНЬ

В настоящее время на Тайване установлено девять батарей PAC-3, некоторые из которых оснащены модернизированными системами PAC-2 GEM, и каждая из них оснащена 32 PAC/GEM или до 128 единиц PAC-3. Еще одна батарея находится в резерве. Хотя Тайвань продолжает наращивать и модернизировать свои возможности по противоракетной обороне, можно отметить, что все 444 перехватчика MIM-104F (приобретенные в 2008 и 2010 годах) размещены непосредственно на пусковых установках, и ПРО Тайваня не имеет ракет для второго залпа.

Некоторые военные аналитики Тайваня считают, что ввиду возрастающей ракетной угрозы со стороны КНР, острову необходима трехуровневая система ПРО, которая включала бы:

- уже развернутые батареи PAC-3 и TK III (комплексы национального производства);

- систему THAAD, аналогичную развернутой в Южной Корее;

- корабли с системой Aegis с ракетами-перехватчиками SM-3 на борту.

Очевидно, что наращивание потенциала противоракетной обороны будет означать углубление зависимости Тайваня от военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Таким образом, доктринальные документы США и политические заявления американских политиков последних лет развенчивают предыдущие утверждения о ненаправленности противоракетной обороны против России и Китая. Развертывание Соединенными Штатами глобальной интегрированной системы ПРО направлено на получение военного превосходства над Россией и Китаем путем нейтрализации стратегических ядерных сил и космической группировки, а в конечном счете – на достижение стратегического доминирования в мире.

Активный поиск Пентагоном новых ударных технологий (включая использование универсальных пусковых установок М.К-41 для применения крылатой ракеты морского базирования Tomahawk, а также разработку сопрягаемых с системами ПРО лазерных и космических вооружений) может изменить баланс сил в мире, что вызовет дестабилизацию международной обстановки.

Усилия США по привлечению союзников к совместным разработкам систем ПРО и развертыванию элементов американской системы ПРО на их территории ведут к разрушению стратегического баланса сил, подрыву отношений России с региональными партнерами и усилению региональной напряженности.

Рост конкуренции в космосе, числа космических аппаратов на разных орбитах, расширение спектра возможных угроз космическим аппаратам, в том числе от космического мусора, создают проблемы с надежностью космического эшелона всех обладателей систем предупреждения о ракетном нападении. Угрозы кибератак на системы раннего предупреждения, космические системы разведки, наблюдения и связи обуславливают необходимость диалога для повышения транспарентности и устранения угрозы возможного запуска баллистических ракет на основе ложного предупреждения о нападении.

Укрепление стратегического партнерства с Китаем, расширение военно-технического сотрудничества с целью совместного обеспечения безопасности – это естественный путь для России, на который ее подталкивают противоракетные потуги Вашингтона.

Вадим Козюлин

Вадим Борисович Козюлин – кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ.