Поставщики ОСК заменят импортные комплектующие военного судостроения в срок до 16 месяцев

Как сообщил гендиректор предприятия Алексей Рахманов, локализация производства изделий для гособоронзаказа уже близка к 100%

КАЛИНИНГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Поставщики АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в срок от трех до 16 месяцев найдут решение по замещению оставшихся импортных комплектующих для военного судостроения. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор предприятия Алексей Рахманов в ходе рабочей поездки в Калининград.

По его словам, локализация производства изделий для гособоронзаказа на данный момент близка к 100%, а по его ключевым судовым компетенциям доля импортозамещения уже составляет 97-99%.

"У нас есть понимаемый план действий со стороны наших поставщиков, которые в течение ближайших трех - 16 месяцев смогут найти решение по замещению тех недостающих элементов, которые позволят считать изделия на 100% произведенными в РФ", - сказал Рахманов.

О закупке деталей для гражданских судов

Глава предприятия также заявил, что компания сможет закупить импортные комплектующие для гражданских судов на альтернативных Западу рынках или произвести их в России.

"Мы понимаем, что в конечном итоге производить суда рыболовецкие, сухогрузные, специальные, грузовые, прогулочные мы можем только тогда, когда мы сможем найти замену [комплектующих] в краткосрочной перспективе с альтернативных рынков, а в среднесрочной перспективе, то есть не позднее 2024 года, произведенные в РФ. Примеры такие уже есть", - сказал Рахманов.

Глава ОСК отметил, что, в отличие от гособоронзаказа, локализация производства в России гражданского судостроения намного сложнее из-за заказчиков, которые в большинстве случаев хотят поставить именно импортные комплектующие.

"Это исключительно предмет переговоров между заказчиком и нами для того, чтобы сказать, что мы уверены, в том случае если комплектация будет произведена в том объеме, в котором мы говорим, в России. Если так, значит будет гарантированно построен корабль или судно, если нет, вы готовы брать на себя риски, господа-заказчики? Если не готовы, то тогда давайте возвращаться к чертежному столу для того, чтобы замещать те элементы, которые сейчас невозможно привезти из-за границы, либо те аналоги, которые будут технологически увязаны для тех пароходов и тех свойств, которые ожидает наш заказчик", - резюмировал Рахманов.

О строительстве фрегатов для Индии

Рахманов также сообщил, что существенных задержек в строительстве фрегатов проекта 11356, которые строятся для военно-морских сил Индии в Калининграде и на верфи в индийском Гоа, не будет. По его словам, возможная задержка срока сдачи не превысит полгода.

"Если будут накапливаться какие-то опоздания, то они будут незначительными и будут существенно меньше, чем полгода", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о ходе строительства.

Он добавил, что сейчас фрегаты строят по схеме "2+2" - два корабля строятся в Индии и два в Калининграде. "Работа идет в графике. Есть задержки как субъективного, так и объективного характера", - отметил Рахманов.

Первоначальными планами предполагалось строительство шести фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота (ЧФ) России. Однако эти планы пришлось корректировать после отказа Украины поставлять силовые установки. В итоге ЧФ получил три фрегата этого проекта, три корпуса были спущены на воду.

В 2018 году был подписан контракт, согласно которому Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) достроит два корпуса для ВМС Индии, еще два при российском участии будут строиться на индийской верфи "Гоа Шипъярд" (Goa Shipyard Ltd).

Газотурбинные установки для фрегатов были напрямую закуплены Индией на Украине и будут поставляться на "Янтарь" индийским правительством. Первые два корабля постройки ПСЗ планировалось передать ВМС Индии в 2023 и 2024 годах. Корабли, произведенные в Индии, планировалось начать передавать заказчику с 2026 года.