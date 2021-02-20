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ТАСС

Завод "Янтарь" передал в Минобороны предложения по достройке фрегата "Адмирал Корнилов"

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Фрегаты "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов"
Спущенные на воду корпуса приостановленных строительством фрегатов "Адмирал Истомин" (заводской номер 01361) и "Адмирал Корнилов" (заводской номер 01362) модифицированного проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 14.11.2017.
Источник изображения: kaliningradblog.livejournal.com

Корпус корабля сформирован, рассказал гендиректор предприятия Илья Самарин

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал Минобороны России предложения, как можно достроить фрегат проекта 11356 "Адмирал Корнилов". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Илья Самарин.

"Соответствующие предложения были изложены заместителю министра обороны Алексею Юрьевичу Криворучко при его визите на "Янтарь" в октябре. Доведен ряд направлений, по которым корабль [фрегат проекта 11356 "Адмирал Корнилов"] мог бы быть достроен", - сказал он.

Планировалось построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. "Янтарь" построил и передал ВМФ 3 корабля. Три корпуса были спущены на воду, но они остались без двигателей украинского производства. Позднее был подписан контракт на достройку 4-го и 5-го корпусов для ВМС Индии, которая приобрела необходимые двигатели на Украине. Судьба 6-го корпуса пока не решена.

По словам Самарина, "мы крайне заинтересованы, чтобы у этого корабля нашелся хозяин, либо это будет инозаказчик, либо это будет - и нам бы очень этого хотелось - наш ВМФ".

"Корпус корабля сформирован. При решении вопроса с главной энергетической установкой его можно было бы строить дальше. Мы ждем решение Минобороны", - добавил он.

Российские фрегаты проекта 11356 являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК".

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