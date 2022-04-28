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ЦАМТО

МО РФ представило тематическую экспозицию форума "Армия-2022" на "Российской неделе высоких технологий-2022"

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Открытие международного военно-технического форума Армия-2021
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

ЦАМТО, 27 апреля. В период с 26 по 29 апреля в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в рамках "Российской недели высоких технологий" развернута тематическая экспозиция, посвященная Международному военно-техническому форуму "Армия-2022".

Выставка организована Главным управлением инновационного развития Минобороны России совместно с выставочным оператором форума – ООО "Международные конгрессы и выставки".

В ходе работы экспозиции будет проводиться открытая регистрация гостей и участников на предстоящий форум. На стенде представлены информационные материалы об особенностях МВТФ "Армия-2022" и порядке участия в нем. Также посетители смогут ознакомится с историей развития форума, его основными результатами и показателями.

В этом году особенностями проводимого форума "Армия" станут:

- одновременное проведение с форумом еще нескольких международных мероприятий: Армейских международных игр и впервые – десятой Московской конференции по международной безопасности, открытие которой состоится 14 августа;

- экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники;

- экспозиции предприятий промышленности и организаций-разработчиков по направлениям радиоэлектронных и информационных технологий, технологий искусственного интеллекта;

- экспозиция "Инновационное развитие в области обороны";

- расширенный выставочный кластер экспортноориентированных образцов вооружения и техники, сформированный Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и акционерным обществом "Рособоронэкспорт";

- тематическая выставка "Военное образование;

- расширенная экспозиция Военно-морского флота.

По расширенной программе пройдет ежегодный конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон".

Особенностью форума, также станет проведение онлайн трансляций отдельных мероприятий по открытым тематикам научно-деловой программы в сети "Интернет". Такой подход обеспечит привлечение к обсуждаемым вопросам значительного количества представителей мирового научного и бизнес сообщества, увеличит интерес к форуму со стороны интернет-пользователей и блогосферы.

Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы станут организуемые совместно с правительством Российской Федерации два конгресса: "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" и "Диверсификация ОПК России".

Восьмой Международный военно-технический форум "Армия" состоится в период с 15 по 21 августа 2022 года. Мероприятия очередного форума пройдут на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Начиная с 2015 года, это масштабное мероприятия подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники. Официальным представителем организатора форума "Армия" является Главное управление инновационного развития Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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