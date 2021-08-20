Войти
Российская газета

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов лично обкатали на танках трассу АрМИ-2021

143
0
0
Трассу для танкового биатлона министр обороны Сергей Шойгу проверил, сев за рычаги Т-80БВМ.
Трассу для танкового биатлона министр обороны Сергей Шойгу проверил, сев за рычаги Т-80БВМ.
Источник изображения: mil.ru

В четверг, 19 августа, на брифинге для иностранных военных атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов объяснил, почему уже второй год Международный военно-технический форум "АРМИЯ" и Армейские международные игры проводят одновременно.

"Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям - увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу, - сказал Герасимов. - Кроме того, это дает возможность оптимизировать усилия по проведению комплекса мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции".



Между прочим, 4-километровую трассу танкового биатлона на подмосковном полигоне Алабино министр обороны и начальник Генштаба проверили лично. Сергей Шойгу проехал по ней за рычагами танка Т-80 БВМ. Герасимов - на танке Т-72. Потом минобороны сообщило, что Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

На брифинге начальник Генштаба напомнил, что форум "АРМИЯ" состоится в подмосковном парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также на демонстрационных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В нем примут участие представители 115 государств, а также более 1500 предприятий и организаций промышленности. Четыре страны - Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан - представят там свои национальные экспозиции.

"В сравнении с прошлым годом площади экспозиций увеличены более чем на 2 700 кв. метров. На всех площадках будут представлены свыше 28 тысяч образцов продукции и технологий. В статической экспозиции от Минобороны России будет задействовано 342 единицы вооружения, военной и специальной техники, а в динамическом показе - 275 образцов", - отметил Герасимов.

Он рассказал, что в рамках проводимого в нашей стране Года науки и технологий на "Армии-2021" продемонстрируют ряд новинок. В их числе новый тематический кластер, объединяющий экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Впервые на форуме организуют специализированную выставку "Арктика", где покажут перспективные образцы техники, используемой в условиях экстремально низких температур.

"Специально для показа иностранным делегациям совместно с Минпромторгом, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспортом" создана экспозиция экспортно ориентированных образцов вооружения и техники, которая откроется 23 августа", - сообщил начальник Генштаба.

Отдельно он остановился на динамической программе форума, которая пройдет на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В отличие от подобных зарубежных выставок, на нашей предусмотрена не только статическая демонстрация современного и перспективного арсенала, но и показ многих образцов в действии. На форуме "Армия" новейшие самолеты, вертолеты и беспилотники поднимаются в небо. Танки и другие бронемашины носятся по полигону и преодолевают препятствия. Некоторые эскпонаты еще и стреляют. Все это, разумеется, подогревает интерес потенциальных заказчиков к российскому оружию.

На форуме "Армия" новейшие самолеты, вертолеты и беспилотники поднимаются в небо. Танки носятся по полигону и преодолевают различные препятствия

По словам Герасимова, динамический показ организуют в перерывах на танковом биатлоне, где, как известно, собирается особенно много зрителей. "Еще одной особенностью динамической составляющей станет прямая трансляция на информационных экранах в парке "Патриот" показов возможностей вооружения и военной техники с полигона Алабино", - сказал начальник Генштаба.

И еще одна любопытная новость от Герасимова. Он сказал, что со следующего года местом проведения отдельных конкурсов Армейских международных игр может стать Арктика.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Казахстан
Пакистан
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
РОЭ
Персоны
Герасимов Валерий
Шойгу Сергей
Проекты
AI
Арктика
АРМИ-20XX
БПЛА
ИТ
СФ
Танковый биатлон
Похожие новости
24.08.2020
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой