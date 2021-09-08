Аналогов не имеют

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России подвел итоги форума «АРМИЯ-2021»

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021», как всегда, стал значимым событием в жизни России, ее ОПК и Вооруженных сил. Его посетили десятки тысяч зрителей, приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 – высокого уровня. Подписано 45 контрактов на 500 миллиардов рублей. Около 1,5 тысячи отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги форума и принял участие в награждении компаний ОПК, отличившихся при выполнении гособоронзаказа.

Как отметил начальник Генштаба ВС РФ, на площадке «АРМИЯ-2021» были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире. «Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно, качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ». О многих из них «ВПК» уже сообщал.

Лучшие из лучших

Награды лучшим предприятиям «оборонки» вручил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. В частности, главный приз форума «АРМИЯ-2021» получила корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Генеральный директор КТРВ Борис Обносов принял из рук Криворучко кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри. Отмечены были и другие предприятия ОПК. Церемония награждения трудовых коллективов предприятий отечественного ОПК, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны при выполнении ГОЗ, прошла в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот». Мы понимаем, насколько это важно – получить награду за свой многолетний труд. Поэтому назовем их поименно:

за успешное выполнение государственного оборонного заказа, а также за создание новейшего ракетно-космического комплекса «Ангара» награжден Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева;



за совершенствование командных пунктов систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства – межгосударственная коммерческая корпорация «Вымпел»;



за создание группировки неатомных подводных лодок и верность традициям строительства подводного флота России – акционерное общество «Адмиралтейские верфи»;



за разработку и поставку в Вооруженные силы современного ракетного вооружения наземного и морского базирования, обеспечивающего лидерство Российской Федерации в военной сфере, – опытное конструкторское бюро «Новатор»;

“В динамической программе состоялась демонстрация возможностей более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Министерства обороны, а также образцов продукции предприятий промышленности”

за успешное выполнение государственного оборонного заказа, а также за создание новейшего программного обеспечения для ракет и систем оперативно-тактического назначения – Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики;

за разработку в инициативном порядке унифицированных подвижных средств ремонта и восстановления образцов военной техники для всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации и высокое качество выпускаемой продукции – Комбинат автомобильных фургонов;

за разработку не имеющих аналогов учебно-тренировочных комплексов под все типы современных летательных аппаратов, эксплуатирующихся в Вооруженных силах России, создание уникальных технических средств обучения на динамической системе подвижности под все типы вертолетов, эксплуатирующихся в Воздушно-космических силах и морской авиации ВМФ, – центр научно-технических услуг «Динамика»;

за разработку и изготовление современных комплексов средств связи и отдельного радиосвязного оборудования для большей части самолетов и вертолетов, аппаратуры внутренней связи и коммутации для объектов бронетанкового вооружения и техники, а также для тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», создание информационно-командных радиолиний, не имеющих аналогов в мире, для беспилотных летательных аппаратов – научно-производственное предприятие «ПРИМА»;

за успешное выполнение серийных поставок по государственному оборонному заказу в интересах Ракетных войск стратегического назначения и Сухопутных войск – акционерное общество «Воткинский завод»;

за успешное выполнение заданий государственного оборонного заказа по разработке и поставке современных радиорелейных и тропосферной станций – омское производственное предприятие «Радиозавод имени А. С. Попова;

за успешное выполнение заданий государственного оборонного заказа по разработке и поставке автоматизированных систем управления и телекоммуникаций – научно-производственное предприятие «Рубин»;

за успешное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставке современных средств шифрования и криптографической защиты информации – производственное объединение «Электроприбор»;

за существенный вклад в строительство и развитие Вооруженных сил Российской Федерации, а также за подготовку и проведение МВТФ форума «АРМИЯ-2021» главным призом форума награждено акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Представителем организатора МВТФ «АРМИЯ» седьмой год подряд является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации. Основная программа форума в этом году была проведена в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском, а также на 99 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.

Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках КВЦ «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров. Минобороны России в рамках статического показа задействовало 300 единиц серийных образцов ВВСТ.

В рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий в павильоне «А» был развернут тематический кластер технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. На экспозиции военного инновационного технополиса «ЭРА» представлены лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях военного ведомства.

«Арктика» в Подмосковье

На специализированной выставке «Военное образование – передовые технологии и цифровая трансформация» свой научно-технический задел продемонстрировали вузы и довузовские организации Министерства обороны.

Совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации была организована экспозиция «Диверсификация ОПК России». Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России совместно с акционерным обществом «Рособоронэкспорт» подготовила экспозицию экспортно ориентированных образцов вооружения и техники для показа иностранным делегациям.

На открытой площадке КВЦ «Патриот» в рамках специализированной экспозиции «Арктика» были представлены перспективные образцы ВВСТ, применяемые в Арктической зоне.

Фото: Вадим Савицкий

Фото: Вадим СавицкийЗначительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, на которой гости и участники форума увидели широкую линейку продукции авиационной промышленности – от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Кроме того, были предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной и дальней авиации.

В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия ОПК России продемонстрировали около 800 перспективных разработок ВВСТ, а также образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Шесть демонстрационно-выставочных комплексов (государственной корпорации «Ростех», концерна «Калашников», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», концерна ВКО «Алмаз-Антей») общей площадью свыше 37 тысяч квадратных метров продемонстрировали различные интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также тренажеры виртуальной реальности.

В динамической программе состоялась демонстрация возможностей более 230 образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Министерства обороны, а также образцов продукции предприятий промышленности. Вниманию зрителей было представлено 16 тактических эпизодов, сформированных по типам ВВСТ, основывающихся на возможностях полигона и мишенной обстановки, а также охватывающих три природные среды – землю, воду и воздух.

Мероприятия демонстрационной программы форума прошли на наземном и водном кластерах, где были представлены ходовые и огневые возможности вооружения, военной техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград.

В соревнованиях среди вузов, организаций и довузовских учреждений Минобороны России в лидерах оказались команды военного инновационного технополиса «ЭРА», состоящей из операторов научных рот, и Пермского суворовского военного училища. Таким образом, форум стал авторитетной дискуссионной площадкой, имеющей важное значение в сближении гражданского общества и армии, повышения авторитета Вооруженных сил, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны.

В этом году научно-деловая программа форума была сформирована с учетом предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных сил, ОПК России и международного военно-технического сотрудничества. В целом научно-деловая программа включила в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в прошлом году). Их организаторами выступило не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие в интересах ОПК. Всего за неделю было проведено 138 «круглых столов», 38 конференций, 21 заседание и 14 брифингов.

Крах изоляции

Активно в работе МВТФ «АРМИЯ-2021» участвовали зарубежные специалисты. Всего КВЦ «Патриот» в формате «круглых столов» сумел объединить научно-деловое сообщество с разных континентов. 22 иностранные делегации возглавили руководители их оборонных ведомств. Ежедневно на полях форума в рамках научно-деловой программы работали иностранные специалисты из Восточной и Юго-Восточной Азии, ближнего зарубежья. В работе приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Национальные выставочные экспозиции представили четыре иностранных государства (Белоруссия, Казахстан, Индия, Пакистан).

На полях форума проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялись 50 двусторонних встреч.

На форуме «АРМИЯ-2021» заключены государственные контракты с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения. Для детального обсуждения наиболее актуальных вопросов проведены переговоры и деловые встречи руководства Минобороны России с представителями официальных иностранных делегаций.

Все это стало возможным потому, что, повторим слова начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, все предприятия ОПК успешно выполнили государственный оборонный заказ.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 34 (897) за 7 сентября 2021 года