Лихачев: гражданская продукция в ядерном оружейном комплексе превысит половину к 2024 году

Если в 2020 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения составляла 42% в объеме 149 млрд рублей, то в 2022 году она достигнет 48% и 212 млрд рублей, отметил гендиректор Росатома

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Продукция гражданского и двойного назначения в российском ядерном оружейном комплексе превысит половину на рубеже 2023-2024 годов. Об этом заявил во вторник генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Совете Федерации.

"В последние годы президент ставил задачу увеличения до 50% доли выручки по гражданской высокотехнологичной продукции. Исходим из того, что пересечем эту цифру не к 2030 году, как поставлена задача в стране, а на рубеже 2023-2024 годов, и ускоренными темпами идем как по традиционным гражданским товарам для ядерного оружейного комплекса, так и осуществляем новые заделы", - сказал Лихачев.

Согласно презентации, представленной Лихачевым, если в 2020 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения составляла 42% в объеме 149 млрд рублей, то в 2022 году она достигнет 48% и 212 млрд рублей, в 2024 году - 53% и 273 млрд рублей, а в 2030 году - 59% (513 млрд рублей). При этом традиционными гражданскими товарами являются переработка отработавшего ядерного топлива, системы безопасности, электротехника. Новыми заделами станут атомные станции малой мощности, водородная энергетика, новые материалы, система умного города.