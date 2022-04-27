В Пентагоне не определили «полезность» перспективных очков дополненной реальности IVAS для солдат

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Пентагон до сих пор не смог определить ключевые показатели, которые дадут понять, действительно ли американские военные сочтут тактические очки дополненной реальности (IVAS) полезными. Об этом говорится в официальном отчете Генерального инспектора Минобороны США от 22 апреля текущего года.

Программа Integrated Visual Augmentation System (IVAS) реализуется Пентагоном уже почти четыре года и предполагает разработку очков дополненной реальности, в которые будут интегрированы ключевые боевые функции такие как: радиосвязь, система ночного видения с высоким разрешением, тепловизионные датчики, а также наложения карт и других изображений, используемых для повышения оперативной осведомленности. Соответствующий контракт был подписан в 2018 году, а за разработку гарнитуры отвечает компания Microsoft.

Согласно отчету, мнение пользователей (в данном случае американских военных) считается наиболее значимым показателем для отслеживания прогресса в разработке системы.

Целью приемочных испытаний является определение степени удовлетворения потребностей пользователей гарнитуры. Чем больше будет проведено тестов прототипа с участием военных и последующим внесением изменений на основе отзывов солдат, тем выше вероятность того, что IVAS будут эффективно применяться

- говорится в отчете.

Однако в ходе проверки Генеральный инспектор обнаружил, что официальные лица программы не определили вышеупомянутые критерии, потому что этого не требовала действующая политика армии.

Приобретение IVAS без одобрения пользователей может привести к напрасной растрате до 21,88 миллиарда долларов средств налогоплательщиков. Ведь солдаты в будущем могут попросту отказаться использовать перспективную гарнитуру по назначению

- подытожил проверяющий в своем отчете.

Генеральный инспектор Министерства обороны США порекомендовал начальнику снабжения армии разработать правила, требующие от должностных лиц программы обязательного учета отзывов пользователей в ходе тестирования. Но Дуглас Буш, помощник министра армии США по вопросам комплектования, материально-технического обеспечения и технологий, ответил, что все мероприятия осуществляются в соответствии с действующими армейскими уставами, а любые дополнительные правила требуют отдельного согласования.