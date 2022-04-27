Войти
Военное обозрение

В Пентагоне не определили «полезность» перспективных очков дополненной реальности IVAS для солдат

413
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон до сих пор не смог определить ключевые показатели, которые дадут понять, действительно ли американские военные сочтут тактические очки дополненной реальности (IVAS) полезными. Об этом говорится в официальном отчете Генерального инспектора Минобороны США от 22 апреля текущего года.

Программа Integrated Visual Augmentation System (IVAS) реализуется Пентагоном уже почти четыре года и предполагает разработку очков дополненной реальности, в которые будут интегрированы ключевые боевые функции такие как: радиосвязь, система ночного видения с высоким разрешением, тепловизионные датчики, а также наложения карт и других изображений, используемых для повышения оперативной осведомленности. Соответствующий контракт был подписан в 2018 году, а за разработку гарнитуры отвечает компания Microsoft.

Согласно отчету, мнение пользователей (в данном случае американских военных) считается наиболее значимым показателем для отслеживания прогресса в разработке системы.

Целью приемочных испытаний является определение степени удовлетворения потребностей пользователей гарнитуры. Чем больше будет проведено тестов прототипа с участием военных и последующим внесением изменений на основе отзывов солдат, тем выше вероятность того, что IVAS будут эффективно применяться

- говорится в отчете.

Однако в ходе проверки Генеральный инспектор обнаружил, что официальные лица программы не определили вышеупомянутые критерии, потому что этого не требовала действующая политика армии.

Приобретение IVAS без одобрения пользователей может привести к напрасной растрате до 21,88 миллиарда долларов средств налогоплательщиков. Ведь солдаты в будущем могут попросту отказаться использовать перспективную гарнитуру по назначению

- подытожил проверяющий в своем отчете.

Генеральный инспектор Министерства обороны США порекомендовал начальнику снабжения армии разработать правила, требующие от должностных лиц программы обязательного учета отзывов пользователей в ходе тестирования. Но Дуглас Буш, помощник министра армии США по вопросам комплектования, материально-технического обеспечения и технологий, ответил, что все мероприятия осуществляются в соответствии с действующими армейскими уставами, а любые дополнительные правила требуют отдельного согласования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.06.2021
Битва умов и битва за умы
25.02.2020
Владимир Путин: Мощность информационного оружия будет только возрастать
08.11.2019
Американцы попросили российских ученых о еще нескольких годовых изоляционных экспериментах
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
13.10.2015
Пентагон создаст исчезающие беспилотники
11.01.2008
Основные результаты деятельности МО Индии в военно-технической сфере в 2007 году
29.12.2007
МО Канады возобновляет программу модернизации самолетов БПА CP- 140 "Аврора"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 11:43
  • 1
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, работает ПВО в Курской и Воронежской областях
  • 27.04 11:42
  • 24384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 11:41
  • 1
Малайзия готова помочь России с полупроводниковой продукцией
  • 27.04 11:10
  • 1
В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров
  • 27.04 11:03
  • 1
БМП-1АМ "Басурманин" замечены в районе проведения спецоперации
  • 26.04 19:08
  • 52
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 26.04 18:53
  • 2
«Крымский мост армия Украины взорвать не сможет. Бояться не надо»
  • 26.04 16:20
  • 1
Похожий на Т-90М стелс-танк впервые замечен в районе спецоперации
  • 26.04 12:14
  • 10
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 26.04 11:51
  • 11
Новейшая гиперзвуковая ПКР YJ-21 должна обеспечить преимущество ВМС НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • 26.04 10:06
  • 1
Путин: в России пофамильно знают кураторов из ЦРУ, работающих с органами безопасности Украины
  • 26.04 08:45
  • 1
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических платформ
  • 26.04 04:44
  • 10
Более 100 единиц парадной военной техники передислоцируется с Алабино в Печатники
  • 26.04 02:55
  • 17
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 25.04 20:20
  • 1
В Минобороны подтвердили, что МБР «Сармат» станет носителем гиперзвукового блока «Авангард»