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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам Украины

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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по объектам ВСУ на территории Украины.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия гуманно относится к населению Украины и не наносит удары по гражданским объектам.

"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции вооруженные силы Российской Федерации, в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны", - сказал на брифинге в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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