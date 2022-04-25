Минобороны РФ заявило, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам Украины

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия гуманно относится к населению Украины и не наносит удары по гражданским объектам.

"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции вооруженные силы Российской Федерации, в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны", - сказал на брифинге в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.