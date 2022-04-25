Тысячи тонн боеприпасов различного вида и калибра перешли под контроль российских войск в города Балаклея Харьковской области. Речь идёт о 65-а арсенале вооружённых сил Украины, который являлся крупнейшим складом боеприпасов на территории страны. Примечательно, что даже после пожаров и взрывов на складах в Балаклее, которые проявили себя несколько лет назад, содержимое арсенала оставалось более чем впечатляющим.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный побывал на 65-м арсенале в Балаклее, справедливо отметив (фрагмент материала на ТГ-Канале Евгения), что Украина продолжает выпрашивать оружие и боеприпасы у Запада, да и фактически по всему миру, а сама при этом располагала колоссальными запасами патронов, мин, гранат, реактивных снарядов, боеприпасов для танков и средств артиллерии, ракет и т.д. Теряет своё, чтобы выпрашивать чужое...

Оказались на складах 65-го арсенала ВСУ и боеприпасы натовского образца,с включая мины калибра 60 мм.

Общая площадь 65-го арсенала составляет более 350 га. Он был рассчитан на хранение как минимум 150 тысяч тонн боеприпасов – в том числе в специальных ангарах.

Напомним, что Балаклея ранее перешла под контроль российских войск.