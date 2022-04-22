Словения и Германия ведут подготовку к передаче Киеву ОБТ Т-72 в обмен на поставку Любляне немецкой бронетехники

ЦАМТО, 21 апреля. Правительство Германии ведет переговоры со Словенией на поставку Украине танков Т-72 в обмен на поставку Любляне немецких БМП Marder и бронетранспортеров Fuchs.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал n-tv.

Помимо Marder и Fuchs, Словения также выразила желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma, сообщил телеканал.

Как напоминает агентство, ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что предоставление Киеву тяжелого вооружения из запасов бундесвера не предусмотрено. Глава ведомства Кристина Ламбрехт подтвердила это в 21 апреля в эфире n-tv, добавив, что немецкие специалисты, тем не менее, будут обучать украинских военных работе с самоходными гаубицами PzH-2000, которые Киеву планируют предоставить Нидерланды.