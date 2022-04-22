Войти
ЦАМТО

Словения и Германия ведут подготовку к передаче Киеву ОБТ Т-72 в обмен на поставку Любляне немецкой бронетехники

879
0
0
Бронетранспортер Fuchs (Fox) 2
Бронетранспортер Fuchs (Fox) 2.
Источник изображения: www.flickr.com

ЦАМТО, 21 апреля. Правительство Германии ведет переговоры со Словенией на поставку Украине танков Т-72 в обмен на поставку Любляне немецких БМП Marder и бронетранспортеров Fuchs.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал n-tv.

Помимо Marder и Fuchs, Словения также выразила желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma, сообщил телеканал.

Как напоминает агентство, ранее в Министерстве обороны ФРГ заявили, что предоставление Киеву тяжелого вооружения из запасов бундесвера не предусмотрено. Глава ведомства Кристина Ламбрехт подтвердила это в 21 апреля в эфире n-tv, добавив, что немецкие специалисты, тем не менее, будут обучать украинских военных работе с самоходными гаубицами PzH-2000, которые Киеву планируют предоставить Нидерланды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Словения
Украина
Продукция
Boxer GTK
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Похожие новости
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 02:24
  • 24004
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:45
  • 7
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 22.04 19:44
  • 1
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 19:03
  • 1
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину
  • 22.04 18:52
  • 1
«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»
  • 22.04 18:41
  • 1
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
  • 22.04 18:31
  • 2
Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 22.04 18:21
  • 3
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 22.04 18:20
  • 31
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 22.04 18:02
  • 1
Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"
  • 22.04 17:55
  • 1
Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении