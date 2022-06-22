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Военное обозрение

Словакия отложила передачу Украине обещанных танков Т-72 из арсенала армии страны

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Источник изображения: topwar.ru

Обещанные Братиславой Киеву танки Т-72 советского производства на Украину пока не едут, поставка отложена на неопределенное время. Как сообщается, виной всем у Германия, не выполнившая свои обещания.

В начале мая этого года министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о готовности поставить на Украину советские танки Т-72 из наличия словацкой армии, но только в обмен на западные машины. Позднее на авиабазе Силач в центральной Словакии прошла встреча трех министров обороны: Словакии, Германии и Нидерландов, на которой и были озвучены требования словаков. Министр обороны страны Ярослав Надь заявил своим коллегам из Германии и Нидерландов Кристине Ламбрехт и Кайде Оллонгрен, что Словакия готова обменять свои советские танки на немецкие. Т.е. за Т-72 словаки хотят получить немецкие танки Leopard 2.

Немецкий министр обмен одобрила и пообещала поставить словакам немецкие танки Leopard 2A4. В общем стороны договорились поменять определенной количество советских танков на такое же количество немецких. Все бы было хорошо, но прижимистые немцы посчитали, что немецкие танки гораздо лучше советских и предложили менять один к двум, т.е. за один Leopard 2A4 получать два Т-72. Тут уже обиделись словаки, заявив, что отказываются участвовать в сделке.

Как заявили в Братиславе, за 30 танков Т-72 Берлин предложил всего 15 танков Leopard 2A4, а этого количества явно не хватит для обороны страны. Таким образом поставка танков Украине отложена на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что Германия сама предложила выступить гарантом "круговых сделок с оборудованием", когда отправляемая на Украину техника заменяется немецкой. Однако оказалось, что бронетехники на Украину отправилось много, а танков у немцев мало. Кроме Словакии на немецкие танки претендуют Чехия, Словения и Польша, причем поляки передали Киеву больше двухсот танков.

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Страны
Германия
Нидерланды
Польша
Словакия
Словения
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
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