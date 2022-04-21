Атомный ледокол «Урал» сдадут в 2022 году

Российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 типа «Арктика» будет сдан к концу 2022 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных в ходе выступления в Совете Федерации, передает РИА Новости.

«Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 — это "Арктика" и "Сибирь" — уже переданы "Атомфлоту". Еще один — это серийный "Урал", готов на 85 процентов и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года», — уточнил он.

Заместитель министра подчеркнул, что все необходимое для достройки ледокола «Урал» уже закуплено.

«Риски для двух других серийных ледоколов и самого мощного в мире ледокола "Лидер" мы считаем умеренными, поскольку компетенции и производство основного судового оборудования для этих атомоходов сосредоточены у наших российских судостроителей и у "Росатома"», — добавил Беспрозванных.

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их оснащают ядерными реакторами РИТМ-200, которые питают шесть электродвигателей суммарной мощностью 60 мегаватт. Ледоколы типа «Арктика» могут пробивать лет толщиной до трех метров.

В ноябре прошлого года Объединенная судостроительная корпорация доложила, что атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 вышел на ходовые испытания.

В октябре 2021-го замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России Андрей Ефимов сообщил, что до 2033 года в стране построят пять ледоколов.