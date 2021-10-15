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В России построят пять ледоколов до 2033 года

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Источник изображения: Фото: Rosatom / globallookpress.com

Программа развития вспомогательного флота России до 2033 года предусматривает постройку новых кораблей. Для снабжения гарнизонов на Крайнем Севере планируется построить пять ледоколов и универсальные суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Андрея Ефимова.

В ходе круглого стола в Совете Федерации Ефимов отметил, что в рамках программы развития вспомогательного флота России предусмотрена постройка пяти ледоколов и трех универсальных транспортных судов. По его словам, новые корабли расширят возможности флота по снабжению районов Крайнего Севера.

В 2022 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) планируют принять ледокол «Евпатий Коловрат». Судно строится по модернизированному проекту 21180М. Новые ледоколы отличаются от судов проекта 21180 уменьшенными размерами и осадкой. Это позволит использовать ледоколы в мелководных акваториях. Также корабли оснастят системой автоматизированного управления «Залив-ЛК-21180».

Ефимов подчеркнул, что через Северный морской путь корабли доставляют до половины грузов для нужд военных на Крайнем Севере. Поэтому в 2017 году в состав вспомогательного флота ВМФ России включили дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» и два судна тылового обеспечения «Эльбрус», которые могут идти через слой льда толщиной до 80 сантиметров.

Ранее стало известно, что российские корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» модернизируют. Уточнялось, что корабли получат новые радары и улучшенные системы противовоздушной обороны.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
21180
21180М
23120 Эльбрус
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