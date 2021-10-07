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Российские стелс-корветы модернизируют

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Источник изображения: Фото: Л. Морозов / Wikipedia

Российские корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» модернизируют. Стелс-корабли, построенные с применением технологий малозаметности, получат новые радары и улучшенные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Министерство обороны России готовит документацию для ремонта корветов проекта 20380. Помимо восстановления узлов, корабли пройдут модернизацию. Серийные корветы получат современные радары и модернизированный комплекс ПВО. Источники «Известий» отметили, что проект модернизации могут утвердить до конца 2022 года.

Целью модернизации является доведение первых кораблей серии до уровня корабля «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», который спустили на воду в 2019 году. Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что системы ПВО модернизированных кораблей позволят прикрыть большую часть Калининградской области. Семь кораблей этого типа входят в состав Военно-морского флота России.

Проект сторожевых судов 20380 разработали специалисты Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Головной корвет 20380 заложили в 2001 году. Все корабли серии получили надстройки из композиционных материалов и носовую башню артиллерийской установки характерной формы. Это снижает видимость корветов в радиолокационном диапазоне.

Корабли серии оснащены зенитным комплексом «Редут», который позволяет поражать цели на расстоянии до 400 километров. В число радиолокационного оборудования корабля входит радиолокационная станция (РЛС) общего обнаружения «Фуркэ-2» и станция целеуказания «Монумент-А».

Ранее «Известия» сообщали о планах по использованию роботов-охотников на кораблях проекта 20380. Считается, что дроны могут выполнять функции кораблей-тральщиков по поиску и уничтожению мин.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
Робот
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