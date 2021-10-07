Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация

Министерство обороны России приняло решение о запуске заводского ремонта и обновления кораблей проекта 20380. Корветы типа «Стерегущий», построенные с применением технологий малозаметности за счет конструкции корпуса и надстроек, практически невидимы для радаров противника. Сейчас корабли проекта 20380 входят в число самых совершенных представителей ВМФ России. Производство этой серии еще продолжается, и новые ее представители строятся по модернизированному проекту. Теперь же апгрейд получат и корветы, которые давно несут службу на флоте. В частности, их оснастят мощными радарами и улучшенным комплексом ПВО, способными поражать практически все воздушные цели — от самолетов и вертолетов, до крылатых ракет и беспилотников.

Министерство обороны России приняло решение о запуске заводского ремонта и обновления кораблей проекта 20380. Корветы типа «Стерегущий», построенные с применением технологий малозаметности за счет конструкции корпуса и надстроек, практически невидимы для радаров противника. Сейчас корабли проекта 20380 входят в число самых совершенных представителей ВМФ России. Производство этой серии еще продолжается, и новые ее представители строятся по модернизированному проекту. Теперь же апгрейд получат и корветы, которые давно несут службу на флоте. В частности, их оснастят мощными радарами и улучшенным комплексом ПВО, способными поражать практически все воздушные цели — от самолетов и вертолетов, до крылатых ракет и беспилотников.

Подтянуть отстающих

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, в настоящее время ведомство согласовывает с предприятиями судостроительной промышленности ремонтно-техническую документацию для заводского ремонта корветов проекта 20380. Помимо восстановления корпуса, узлов и агрегатов, предусматривается и серьезная модернизация кораблей.

По словам источников, все находящиеся в составе флота корветы проекта 20380 будут обновлены до уровня последнего принятого на вооружение корабля серии — «Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова». Они должны получить мощные современные радары, а также улучшенный комплекс противовоздушной обороны. Проект модернизации, а также вся ремонтно-техническая документация будет разработана и утверждена до конца следующего года.

Сейчас у ВМФ семь таких кораблей: четыре из них в составе Балтийского флота, три — Тихоокеанского, также в ближайшее время корветы-невидимки пополнят Черноморский флот. Еще пять строятся или проходят испытания. Буквально на днях был заложен один из них — корвет «Бравый».

— Современный радар позволит эффективнее использовать ракетное и артиллерийское вооружение, а также штатные зенитно-ракетные комплексы, — уточнил военный историк Дмитрий Болтенков. — Он позволит на качественно ином уровне обнаруживать, идентифицировать и уничтожать воздушные цели. Головные корветы проекта были переданы флоту уже давно. «Стерегущий» — первый в серии, он был построен еще в нулевые годы. С тех пор техника шагнула далеко вперед.

В первую очередь придется подтянуть до уровня «Цыденжапова» четыре корвета Балтийского флота — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», уверен эксперт.

— После установки новой РЛС повысится уровень противовоздушной защиты не только самих кораблей, но и Калининградской области, — отметил Дмитрий Болтенков. — Корабли базируются в Балтийске и при необходимости могут прикрыть своими комплексами ПВО значительную часть этого региона.

Постсоветская серия

Корвет проекта 2038 типа «Стерегущий» стал первым кораблем дальней морской зоны, полностью созданным в постсоветское время. Все корветы, построенные на Северной верфи, направляются на службу в Балтийское и Черное моря. На Амурском судостроительном заводе делают корабли для Тихоокеанского флота (ТОФ). При этом изначально производство корветов для ТОФ сопровождалось сложностями.

Первый представитель этой серии строился 11 лет. Следующие за ним «Громкий» и «Алдар Цыденжапов» были произведены за меньший срок, все они сейчас числятся в списках флота.

В 2019 году строительство серии собирались вообще остановить, но затем пересмотрели решение. В прошлом году на полях форума «Армия-2020» был подписан новый контракт на несколько кораблей. В июле этого года Амурский судостроительный завод посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который поручил профильным министерствам разработать меры по поддержке предприятия.

Повысили в классе

Корветы проекта 20380 удачно сбалансированы, хорошо вооружены и заслуженно пользуются уважением у моряков, почеркнул Дмитрий Болтенков.

— Они не раз совершали дальние походы, — рассказал он. — Из Балтийского моря, например, ходили в Красное и даже в Индийский океан.

Все корабли спроектированы с использованием стелс-технологий. Их надстройки изготовлены из композиционных материалов, что серьезно снижает заметность в радиолокационном диапазоне. Носовая башня артиллерийской установки А-190 получила характерные для стелс-изделий изломанные формы.

Также они стали быстрее на 1,5–2 узла за счет инновационного корпуса — этого удалось достичь, снизив сопротивление воды на скорости около 30 узлов примерно на четверть.

На корветах установлена автоматическая система управления (АСУ), которая позволяет в режиме реального времени передавать любую информацию с одного корабля на другой. Она помогает грамотно распределить цели между несколькими экипажами, гарантируя, что одно и то же судно, самолет или крылатая ракета без необходимости не будут атакованы дважды.

Инфографика Источник изображения: iz.ru

Корветы предназначены в первую очередь для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также артиллерийской поддержки морского десанта. В арсенале — противокорабельный комплекс «Уран» с пусковыми установками для ракет Х-35, имеющими дальность стрельбы до 260 км. Один такой боеприпас гарантированно пустит на дно судно водоизмещением до 5 тыс. т. На борту также есть универсальная 100-мм артиллерийская установка А-190 с дальностью стрельбы 21,3 км.

Для защиты от ударов с воздуха корвет получил зенитный комплекс «Редут» с дальнобойными ракетами. На сегодняшний день это самые мощные и эффективные средства ПВО, которые устанавливают на корабли ВМФ. Система может одновременно поражать 16 целей на расстоянии до 400 км.

Также на борту есть система противоторпедной защиты — 330-мм «Пакет-НК». Она может использоваться как против атакующих торпед, так и против субмарин. Вертолет Ка-27ПЛ постоянного базирования, для которого на палубе оборудован ангар, может эффективно обнаруживать подводные лодки противника.

В странах НАТО корабли этого проекта повысили в классе — приписали к фрегатам. Объяснили это тем, что водоизмещение корветов проекта 20380 по существующей западной классификации оказалось слишком большим для корветов.

На защиту кораблей от атак с воздуха сейчас обращают особое внимание. «Известия» уже писали, что в ВМФ прорабатывают параметры контракта на закупку новой партии патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков». Они должны будут строиться по обновленному проекту. На них устранят слабые места, выявленные в ходе эксплуатации — в том числе во время походов к берегам Сирии и в Арктику. В частности, на них будет пересмотрен комплекс вооружения кораблей. Не исключено, что корабли будут оснащены новой системой ПВО. Всего же до 2023 года должно быть построено шесть «Быковых».

Роман Крецул, Богдан Степовой