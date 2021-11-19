В России начались испытания нового ледокола

Атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 вышел на ходовые испытания. Проверка механизмов и оборудования ледокола займет три недели. Об этом во вторник сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

На испытаниях будет проверена работа основных систем судна. В частности, специалисты проведут испытания паротурбинной установки, системы электродвижения судна и палубные механизмы. В ОСК отметили, что важным этапом испытаний станет проверка вертолетного комплекса, систем навигации и связи.

В сообщении подчеркнули, что корабли проекта 22220 являются самыми большими ледокольными судами в мире. Они предназначены для круглогодичной навигации в Западном районе Арктики.

Ранее министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас отметил нехватку ледоколов в стране. В США осталось два устаревающих корабля. Глава ведомства подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена работает над бюджетным запросом об увеличении ледокольного флота.

В октябре замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России Андрей Ефимов рассказал о развитии вспомогательного флота. По его словам, до 2033 года в стране построят пять ледоколов.

Атомный ледокол «Сибирь» заложили в мае 2015 года, а в сентябре 2017 года корабль спустили на воду. Корабль может проламывать океанские льды и работать в русле рек.

Даниил Иринин