Войти
Lenta.ru

В США пожаловались на «прискорбное» отставание от России по числу ледоколов

213
0
0
Источник изображения: Фото: Handout / Reuters

Соединенные Штаты «прискорбно далеко позади» России и Китая по величине ледокольного флота. На нехватку ледоколов пожаловался министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон не уделяет достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен данный регион мира, в настоящее время приобретающий все большее значение. Министр рассказал, что у США всего два устаревающих ледокола, в то время как у Москвы и Пекина насчитывается по несколько десятков подобных кораблей.

Помимо этого, глава ведомства заявил о том, что администрация президента США Джо Байдена работает над бюджетным запросом об увлечении числа ледоколов. «Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике», — резюмировал Майоркас.

Ранее замначальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Андрей Ефимов рассказал, что в России до 2033 года построят пять ледоколов для вспомогательного флота ВМФ. По его словам, новые корабли расширят возможности флота по снабжению районов Крайнего Севера.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
19.05.2020
Новая тактика: в США обеспокоены активностью России в Арктике
24.06.2019
Америка хочет взяться за Арктику
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
01.10.2012
Даже Бразилия и Индия претендуют на Арктику
22.03.2011
Берданки вместо «Калашникова»
04.08.2010
Возвращение Каспийского монстра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 05:36
  • 1068
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.11 05:34
  • 81
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 08.11 05:31
  • 723
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 08.11 05:09
  • 42
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 04:58
  • 131
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.11 00:10
  • 198
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 07.11 18:08
  • 10
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 07.11 05:56
  • 72
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 07.11 05:42
  • 61
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 07.11 05:39
  • 31
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 07.11 00:17
  • 7
Создан бронежилет, который можно мгновенно снять в критической ситуации
  • 06.11 23:19
  • 25
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 06.11 22:28
  • 1
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 06.11 18:38
  • 9
Инженеры показали двигатель внутреннего сгорания из будущего
  • 06.11 18:28
  • 2
Трофейный Т-64БВ на Донбассе, как и танк Т-90, обзавелся "красными глазами"