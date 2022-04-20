США и КНДР «слишком осторожны»: китайская пресса проанализировала перспективы обострения на Корейском полуострове

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Издание Global Times, представляющее собой англоязычную версию «Хуаньцю шибао», уделило внимание ситуации на Корейском полуострове. В последнее время, как известно, КНДР очень активизировалась в плане испытаний новых баллистических ракет и тактического оружия. Запуски ракет, производимые по указанию лидера страны Ким Чен Ына, тревожат ближайших соседей и потенциальных противников КНДР – Южную Корею и Японию.

Однако китайское издание отмечает, что, несмотря на воинственные заявления, ждать обострения на Корейском полуострове вряд ли стоит. И США, и КНДР ведут себя довольно осторожно. Например, вчера Вашингтон выразил готовность к дальнейшим переговорам с Северной Кореей, вне зависимости от испытаний ракет. Это означает, что в планы США пока не входит прямая конфронтация с КНДР силами Южной Кореи. Без отмашки из США Сеул, разумеется, конфликтовать с Пхеньяном не будет.

Для Вашингтона сейчас сложилась не очень простая ситуация. Специальная военная операция России на Украине отнимает слишком много сил и внимания американского военного ведомства, поэтому для новой эскалации в Восточной Азии у США пока нет ни военных, ни политических возможностей. Так что Вашингтон будет стараться сдерживать Сеул, даже если Пхеньян не остановится в запусках ракет, которые в Южной Корее считают провокационными.

СМИ КНДР заявили, что испытанное в воскресенье оружие представляет большой интерес в плане совершенствования огневой мощи артиллерийских подразделений дальнего действия. Военные эксперты, в свою очередь, считают, что испытания носили тактический характер, но могут быть связаны и с ядерными исследованиями КНДР. Большую опасность представляет, по мнению аналитиков, демонстрируемая Пхеньяном готовность использовать тактическое ядерное оружие в обычных войнах.

Специальный представитель США по Северной Корее Ким Сен прибыл в Сеул, чтобы провести ряд встреч с южнокорейским руководством по вопросу активизации испытаний ракет в соседней КНДР. Несмотря на занятость США украинским вопросом, Вашингтон не может позволить себе упустить рычаги контроля над Корейским полуостровом.

В то же время, аналитики видят определенную сдержанность и в политике КНДР. Нет никаких сомнений, что нападать ни на кого Ким Чен Ын не собирается. Главная задача Пхеньяна, и его испытаний ракет в том числе, заключается в том, чтобы обезопасить страну от американских и южнокорейских провокаций. Поэтому очень многое будет зависеть от того, как сейчас поведут себя США и Южная Корея. Так как без заокеанской поддержки Южная Корея на конфликт с северным соседом не решится, то будущее полуострова зависит от действий Вашингтона – будет ли он провоцировать КНДР или нет.

Пока американо-северокорейский диалог зашел в тупик. США требуют от КНДР первой отказаться от ядерного оружия, и лишь тогда могут быть ослаблены санкции. Но в Пхеньяне прекрасно понимают коварство американцев, так что, вряд ли стоит ожидать, что КНДР пойдет на дальнейшие компромиссы с США. Ведь однажды уже пошли - отказались от испытаний, ликвидировали один из полигонов. Никакой отмены санкций взамен так и не получили.