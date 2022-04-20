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Российская газета

Юрий Борисов: Производители высокоточного оружия законтрактованы Минобороны до 2030 года

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Источник изображения: rg.ru

Сегодня основные предприятия-производители высокоточных ракет, в том числе ракет "Калибр", законтрактованы министерством обороны заказами по поставкам высокоточного оружия до 2030 года, а некоторые - до 2033 года. Об этом в интервью RT сообщил курирующий военно-промышленный комплекс РФ вице-премьер Юрий Борисов.

"Поэтому у этих предприятий все хорошо с экономикой. Они видят свои заказы на несколько лет вперед, имеют возможность планировать необходимые производственные возможности, постоянно работают над модернизацией систем вооружения. Они сами по себе живут и развиваются, имеют очень хороший модернизационный потенциал", - рассказал замглавы правительства РФ.

"Все последние государственные программы вооружения, начиная с 2011 года, особое внимание уделяли как раз созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы обеспечиваем практически все потребности наших Вооруженных сил в этом эффективном оружии", - подчеркнул Борисов.

Крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", по словам вице-премьера, оснащены практически все надводные и подводные корабли ВМФ. "Включая дизельные подводные лодки проекта 636.3, которые эффективно используют их из акватории Черного моря, доставая практически до любой точки современной Украины и поражая необходимые объекты военной инфраструктуры", - уточнил он.

Борисов напомнил, что подобное вооружение имеет повышенные точностные характеристики и может использоваться для локального поражения скоплений техники, инфраструктурных военных объектов, командных пунктов, складов с вооружением и прочего.

"За счет повышенного боевого могущества и хороших точностных характеристик круговое вероятное отклонение этих систем вооружения - это несколько метров. И, как любят выражаться наши военные, иногда с нескольких сотен километров такое оружие попадает в кол. То есть имеет практически нулевое отклонение, что, естественно, в разы повышает эффективность этого вооружения относительно площадного оружия, которое приводит к огромным разрушениям, к огромным жертвам среди мирного населения. Как вы видите, наши Вооруженные силы, проводя эту операцию, бережно относятся к гражданскому населению. Потому что мы воюем не с ними. Мы воюем за то, чтобы обеспечить определенные условия развития русскоязычного населения", - отметил чиновник.


Иван Петров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
636.3
877 Палтус
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