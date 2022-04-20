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Интерфакс-АВН

Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Только обычное вооружение", - сказал Лавров во вторник в интервью каналу "Индиа тудэй", отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность применения ядерного оружия на Украине.

Он заявил, что на Украине начинается следующая фаза российской операции.

30 марта министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит плановую перегруппировку войск под Киевом и Черниговом, чтобы сосредоточить усилия на взятии под контроль Донбасса.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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