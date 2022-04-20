Экипажи армейской авиации продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине

Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео.

ЦАМТО, 19 апреля. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации, участвующие в специальной военной операции на Украине, продолжают выполнять боевые задачи как днем, так и ночью.

Для ночных полетов используется установленный на винтокрылой машине тепловизор, позволяющий летчику увидеть неостывший двигатель танка на расстоянии до 10 км.

Работают экипажи на сверхмалых высотах, на которых вертолет Ка-52, устроенный по соосной схеме, может передвигаться, в том числе, хвостом вперед и боком.

На аэродромах безопасность с воздуха российских летчиков обеспечивают расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.