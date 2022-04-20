Пентагон подтвердил обучение военнослужащих ВСУ применению американских гаубиц

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Украинская армия в скором времени начнет получать вооружения западного образца, поставкой которых озаботились американцы. Кроме того, Пентагон берет на себя обязанность обучить военнослужащих ВСУ применению систем НАТО.

В Министерстве обороны США подтвердили поставку на Украину артиллерии, в частности, 155-мм гаубиц, снятых с хранения армии США. Вместе с орудиями американцы передают 40 тысяч снарядов. Естественно, что украинская армия не имеет навыков применения данных гаубиц, поэтому в Пентагоне разработали программу обучения военнослужащих ВСУ.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби, Пентагон в скором времени приступит к обучению первой партии украинских военных. Краткосрочные курсы будут проводиться не на территории Украины, это особо подчеркнул пресс-секретарь, для них будет выбрана страна, расположенная рядом, но назвать ее Кирби отказался. Обучение будут вести американские инструкторы.

Схема обучения применению гаубиц проста и называется "обучай обучающих". Сначала американцы обучают небольшую группу военнослужащих ВСУ, которые потом самостоятельно обучают других украинских артиллеристов.

Между тем в США отреагировали на ноту российского МИДа, направленную в Вашингтон, в которой Россия предостерегла США от поставок вооружений на Украину, заявив о "непредсказуемых последствиях" этого. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, это "пустые угрозы", на которые США не будет реагировать.

Ранее Пентагон анонсировал поставку на Украину крупной партии вооружения, в которую войдут, кроме всего прочего, 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. артиллерийских снарядов, а также 300 дронов-камикадзе Switchblade.