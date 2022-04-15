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Военное обозрение

Пентагон подтвердил передачу Украине вертолётов, бронетранспортёров и гаубиц

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Источник изображения: topwar.ru

Запад уже в открытую заявляет о поставках тяжелого вооружения киевскому режиму, продолжая накачивать Украинцу оружием. В планы Вашингтона и союзников не входит заключение мирного договора между Россией и Украиной, НАТО во главе с США намерены сражаться с российской армией до последнего украинца.

Пентагон анонсировал новые поставки вооружений на Украину в рамках утвержденного Байденом пакета военной помощи на 800 млн. долларов. Выступивший на брифинге официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби зачитал список оружия и техники, которое Вашингтон отправляет Киеву уже в ближайшее время, подчеркнув, что часть вооружений ранее на Украину не поставлялась.

По его словам, ВСУ получат новые партии противотанковых комплексов и ПЗРК, а также тяжелое вооружение, в частности: бронетранспортеры M113 в количестве 200 единиц, 11 вертолетов Ми-17, а 300 барражирующих боеприпасов Switchblade. Кроме того, в поставку войдут 155-мм гаубицы и боеприпасы к ним. Предварительно речь идет о 18-и орудиях и 40 тысячах снарядов к ним.

Украина получит (...) 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для зашиты побережья, медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор"

- заявили в Пентагоне.

Учитывая, что Польша отправляет на Украину танки Т-72М и БМП-1, Германия намерена поставить старые "Леопарды1" и БМП "Мардер", США посылают старые БТР, вертолеты и гаубицы, получается, что Запад собирает против России новую армию, которая должна остановить российскую спецоперацию. Правда с обученным личным составом ВСУ у Киева проблема, самые боеспособные части находятся на Донбассе, где для них формируется большой котел. Да и передаваемая техника далеко не новая.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
БМП-1
Ми-17
Т-72
Проекты
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