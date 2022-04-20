Утверждены соцвыплаты до 5 млн рублей для членов семей пограничников в зоне СВО

Владимир Путин установил дополнительные выплаты сотрудникам погранслужбы ФСБ и их семьям в случае ранения или гибели на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Соответствующий указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года - начала специальной военной операции.

Согласно документу, в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, членам их семей единовременно выплачивается 5 млн рублей. Такая же сумма будет выплачена семье, если пограничник, уволенный из-за увечья или заболевания полученных на границе в зоне СВО, умрет до истечения одного года со дня увольнения. Получившим увечье, ранение, травму или контузию при выполнении задач на границах с Украиной, ДНР и ЛНР положена выплата в 3 млн рублей.

Ранее президент также установил аналогичные дополнительные выплаты в 5 млн рублей за смерть и 3 млн рублей за увечья военнослужащих ВС РФ и Росгвардии, участвующих в специальной операции.

Иван Егоров