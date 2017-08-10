Украина продаст оружие СССР без России



ГК «Укроборонпром». Источник: vpk-news.ru ГК «Укроборонпром». Источник: vpk-news.ru

Почему Украина разорвала соглашение с РФ по экспорту военной продукции

Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной техники в третьи страны. Документ включал в себя перечень продукции, экспорт которой требовал согласия сторон для заключения контрактов на продажу или передачу вооружения в третьи страны. С момента обострения двусторонних отношений в 2014 году, в России, по данным Минобороны, удалось заместить украинские комплектующие в 90 образцах военной техники из 182.

Правительство Украины разорвало соглашение с Россией по экспорту военной техники в третьи страны, передает УНИАН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о прекращении действия межправсоглашения на заседании кабмина.

О намерениях Киева аннулировать документ стало известно вчера. Соглашение было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года, подписано летом 2003 года и вступило в силу в марте 2004 года.

Оно включало в себя, среди прочего, перечень военной продукции, экспорт которой требует согласия сторон, и проведение при необходимости предварительных консультаций по заключению контрактов на продажу или передачу военной продукции в третьи страны, сотрудничество в ремонте военной техники для поставок за рубеж.

Под действие документа подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированные после 1 января 1992 года, напоминает ТАСС.

В документе стороны также договорились сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции, осуществлять ее взаимные поставки, оказывать услуги военного назначения.

Официально Украина приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения с конца марта 2014 года, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с Россией в сфере ВПК. 27 августа того же года Совет национальной безопасности и обороны поручил кабинету министров принять меры по прекращению экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

В феврале заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказывал "Газете.Ru", что еще весной 2014 года военные вместе с представителями оборонной промышленности проанализировали наличие украинских разработок в российском вооружении и военной технике. По его словам, был составлен список из 182 образцов военной техники. По каждому из них были согласованы планы-графики и отдельные "дорожные карты" для импортозамещения в ближайшие годы.

Ежемесячно на селекторных совещаниях Минобороны подводит итоги выполнения этого графика, а ежеквартально ситуация докладывается президенту. В результате к концу 2016 года замещение украинских комплектующих было проведено более чем в 90 основных видах вооружений, военной и специальной техники.

По признанию Борисова, из-за отказа от украинской продукции пришлось скорректировать строительство второй тройки сторожевых кораблей на "Янтаре", планы по созданию фрегатов.

В 2016 году целиком из отечественных комплектующих удалось изготовить 60 единиц авиационных двигателей ВК-2500. В планах на 2017 год - увеличить их количество на 60%.

"Сегодня мы уже не испытываем никакой нужды в двигателях украинского производства. За исключением только нашего сверхтяжелого вертолета Ми-26. Здесь вопрос еще решается", - рассказал Борисов.

В 2017 году рыбинское НПО "Сатурн" (производитель газотурбинных силовых установок) должно провести испытания новых турбосиловых установок для кораблей дальней морской зоны ПД-14, а с 2018 года планируется наладить их производство.

В апреле 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что решение Украины приостановить военно-техническое сотрудничество с Москвой привело к созданию в России целой новой отрасли производства.

В ходе заседания Военно-промышленной комиссии он отметил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК на Украине, однако в дальнейшем возможность сотрудничества с Киевом "исчезла".

"Мы были вынуждены заняться импортозамещением, и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время - с декабря 2014 года по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - сказал Путин.

По его словам, в результате график строительства военных кораблей будет смещен не на два года, как предполагалось ранее, а примерно на полтора.

В рамках импортозамещения активизировалась программа по созданию нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В взамен украинского Ан-140.

Важный кооператор проекта Ил-112В - петербургская компания "Климов". Она разрабатывает для самолета двигатель ТВ7-117СТ. Линейка двигателей ТВ7-117 изначально создавалась и для самолетов, и для вертолетов. Под техзадание на Ил-112В делается новая самолетная версия с использованием наработок, полученных при создании вертолетного варианта двигателя.

В середине сентября 2016 года Объединенная двигателестроительная корпорация сообщила, что до конца 2019 года создаст 16 турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ и 50 двигателей ТВ7-117В - для многоцелевых вертолетов Ми-38. Первые два двигателя для воронежского завода должны быть переданы в феврале 2017 года.

В конце 2016 года вице-премьер Рогозин отметил, что работа над двигателем для Ил-112В открывает перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил-114-300, который также будет летать на двигателях ТВ7-117СТ.

Однако собеседники "Газеты.Ru" в авиационной отрасли уверяют, что именно в двигателях заключается основная проблема с созданием самолета Ил-112В.

Компания "Климов" доводкой этого двигателя занимается с 2002 года, но довести силовую установку до нужных характеристик на предприятии пока так и не смогли, уверяет источник.

По словам собеседника, не удается выйти на требуемый ресурс двигателя, который по-прежнему остается малоресурсным. И это может превратиться в вечную головную боль для "рабочей лошадки" военно-транспортной авиации, каковым предполагается сделать Ил-112В.

Такой самолет должен летать каждый день, летать много и часто, и предлагать подобную машину генеральному заказчику с малоресурсным и ненадежным двигателем означает обречь весь проект на неудачу, считают специалисты.

Похожие проблемы у компании "Климов" и с импортозамещением вертолетных двигателей. Украинское предприятие АО "Мотор Сич" в Запорожье уже выпускает для вертолетов новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Его ресурс составляет 6000 часов, а у аналогичного климовского ВК-2500 - только 2000. Украинский двигатель может подниматься на 9000 м, а потолок ВК-2500 - 5000 м. Мощность ТВ3-117ВМА-СБМ1В на 10% выше, и она поддерживается при температуре до плюс 45 градусов.

Тем не менее взаимодействие украинского и российского ОПК до сих пор не останавливалось окончательно. В феврале стало известно об участии украинской компании "Мотор Сич" в российско-китайском проекте тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL).

Представитель запорожского предприятия пояснили, что оно работает напрямую с китайской стороной - компанией Avicopter и уже заключило контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т на основе силовой установки для уникальных советских Ми-26 - самых грузоподъемных вертолетов.

Рамочное соглашение о сотрудничестве в создании вертолета было подписано в 2015 году по итогам встречи Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

Такое фактически трехстороннее сотрудничество не выходит за рамки взаимных запретов на военно-техническое сотрудничество Москвы и Киева, но не снимает вопроса о дальнейшем обслуживании российского парка вертолетов Ми-26, силовые установки для которых по-прежнему производит только украинская компания.

Ни на Западе, ни в Китае, ни в России сейчас нет турбовального двигателя такой мощности. Уникальные Д-136 с их 11 400 лошадиных сил, разработанные еще в советское время на Запорожском производственном объединении "Моторостроитель" (ныне "Мотор Сич"), позволяют Ми-26 подниматься в воздух с максимальной взлетной массой 56 тонн, включая до 20 тонн груза в транспортной кабине и столько же на внешней подвеске.

Согласно заявленным на официальном сайте "Вертолетов России" характеристикам, "Летающая корова", как иногда называют Ми-26, способна развивать скорость до 270 км/ч, летать на расстояние до 800 км и имеет практический потолок до 4600 м (зависать в статическом положении машина может на высоте до 1,5 км).

Начиная с 1980-х годов всего было произведено чуть больше 300 подобных машин. Сейчас основной их эксплуатант - Россия: несколько десятков Ми-26 есть на балансе ВКС России, ФСБ, Росгвардии и МЧС. Еще чуть более десятка азиатских, африканских и постсоветских государств эксплуатируют от одной до нескольких единиц таких машин.

В реестре государственных воздушных судов Украины, согласно данным, опубликованным на сайте минобороны этой страны в 2015 году, сохранились 24 вертолета Ми-26. Однако официально эти вертолеты не эксплуатируются, а "состоят на хранении".

"Эмбарго на поставку украинских двигателей в Россию действует около трех лет. Но за это время вертолеты в России серийно выпускаются и поставляются на экспорт, - объяснил "Газете.Ru" собеседник, знакомый с экспортом авиационной продукции на постсоветском пространстве. - Российский "Климов" сделал в 2016 году около 60 двигателей (типа ВК-2500, для остальных российских вертолетов, но недостаточных по мощности для Ми-26. - "Газета.Ru"), а вертолетов поставлено заказчикам более 200.

Это по меньшей мере 400 двигателей. Значит, двигатели откуда-то берутся. Кроме как с "Мотор Сич" им взяться неоткуда. Значит, какие-то "серые" схемы поставок двигателей есть, и они с той или иной степенью успешности функционируют. Украинцам поставлять двигатель Д-136 на экспорт тоже пока больше некуда".

Несмотря на отсутствии в России альтернативы украинским Д-136, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников заявлял, что его подчиненные ожидают в 2017 году поставки в том числе вертолетов Ми-26.

Отдел "Армия"