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Российская газета

МО РФ: Под Львовом уничтожен логистический центр с крупной партией иностранного оружия

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Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, находящемуся в районе Львова. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, удар был нанесен утром 18 апреля.

Ракеты уничтожили логистический центр, в котором находились крупные партии иностранного вооружения. Это оружие поступило за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

Кроме того, по словам генерала, в районе города Васильков Киевской области высокоточными ракетами уничтожен крупный склад боеприпасов.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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