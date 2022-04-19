МО РФ: Под Львовом уничтожен логистический центр с крупной партией иностранного оружия

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, находящемуся в районе Львова. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, удар был нанесен утром 18 апреля.

Ракеты уничтожили логистический центр, в котором находились крупные партии иностранного вооружения. Это оружие поступило за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

Кроме того, по словам генерала, в районе города Васильков Киевской области высокоточными ракетами уничтожен крупный склад боеприпасов.

Александр Степанов