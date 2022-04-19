В «Ростехе» опровергли информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ-100

В России продолжат использовать пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Российские компании могут обслуживать SSJ-100 и их двигатели. Информацию о возможной остановке эксплуатации самолетов опровергли в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Информация о возможной остановке эксплуатации Superjet в РФ не соответствует действительности. В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты Superjet-100», — сказали в «Ростехе».

Ранее иркутская авиакомпания «Ираэро» направила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву письмо, в котором сообщила, что санкции лишили авиаперевозчиков возможности обслуживать двигатели самолетов SSJ-100.

«В России на данный момент есть практически все, чтобы осуществлять процессы сервисного обслуживания самолетов этого типа, включая силовые установки. Те проблемные моменты, которые возникли в связи с санкциями, решаются — у нас есть четкое понимание дальнейших действий», — подчеркнули в госкорпорации.

Также в «Ростехе» считают, что у компании «Ираэро» нет проблем с летным парком. Все SSJ-100 компании в строю.

В апреле генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в 2024 году начнется производство самолета SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8.

В марте в «Ростехе» сообщили, что компании из России могут быть подключены к ремонту самолета SSJ-100.

Ранее в том же месяце Минпромторг России пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-100.