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«Ростех» допустил подключение компаний из России к ремонту SSJ-100

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SSJ-100
SSJ-100.
Источник изображения: Гражданские самолеты Сухого

К ремонту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут быть подключены компании из России, допустили в «Ростехе». Об этом сообщает ТАСС.

«За прошедший период мы создали склады запасных частей, включая пул подменных двигателей», — заявили в госкорпорации, назвав сложной сложившуюся из-за западных санкций ситуацию для российской авиации.

«Кроме того, мы прорабатываем возможность оперативного подключения российских компаний к выполнению ремонта запасных частей и агрегатов, изготовлению расходников для обеспечения текущих форм обслуживания», — отметили в «Ростехе».

Там же добавили, что «авиастроители обеспечивают устойчивое функционирование производства и максимально возможное ускорение начала серийного выпуска импортозамещенных самолетов».

В марте Минпромторг России пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-100, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
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