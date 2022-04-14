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Производство импортозамещенного SSJ100 начнут в 2024 году

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Sukhoi SuperJet SSJ100
Климатические испытания на холод четвертого опытного образца самолета Sukhoi SuperJet SSJ100 (регистрационный номер 97005, заводской номер 95005) (c) АО "Гражданские самолеты Сухого".
Источник изображения: bmpd

В 2024 году начнется производство импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно», — сообщил он, выступая в Совете Федерации.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что до 2030 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует изготовить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90.

В апреле глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет SSJ100 с российскими двигателями состоится в первом квартале 2023 года.

В марте в госкорпорации «Ростех» допустили, что к ремонту SSJ100 могут быть подключены российские компании.

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  • В новости упоминаются
Продукция
СуперДжет-100
Ту-214
Компании
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Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
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