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Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями полетит в 2023 году

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На презентации нового двигателя ПД-8 в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
На презентации нового двигателя ПД-8 в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: Алексей Майшев/РИА "Новости"

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершит первый полет с российскими двигателями ПД-8 в 2023 году. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, первый полет состоится в первом квартале 2023 года. Также в следующем году самолет будет проходить испытания с новым двигателем ПД-8. Глава ОАК уточнил, что до конца года двигатель поставят для подготовки к первому полету.

Ранее глава ОАК сообщил, что корпорация запустила производство 20 узкофюзеляжных самолетов Ту-214.

В марте стало известно, что к ремонту самолетов Sukhoi Superjet 100 могут быть подключены российские компании.

Ранее в том же месяце в Минпромторге России пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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