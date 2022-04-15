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Интерфакс-АВН

США задерживают оплату за полет астронавта Ван Де Хая, "Роскосмос" настаивает на рублях

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Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай
Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Американская компания Axiom Space из-за логистических проблем не может перечислить "Роскосмосу" оплату за полет астронавта NASA Марка Ван Де Хая, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Американская компания Axiom, которая оплачивала полет астронавта Ван Де Хая... Они пока нам деньги за него до сих пор не перевели. А это приличная сумма, это два миллиарда рублей. Говорят, что есть у них логистические проблемы, обещают в мае нам вернуть", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

По его словам, в госкорпорации оплату за полет астронавта "намереваются получить именно в рублях".

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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