Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом

ЦАМТО, 14 апреля. Россия – один из мировых лидеров в оружейной сфере, информация о закупках военной техники у третьих стран – "вброс", направленный на дискредитацию ВС РФ и ОПК страны, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал публикацию британской газеты The Guardian, согласно которой Россия получает боеприпасы и оружие, в том числе советские гранатометы РПГ и иранские комплексы ПВО "Бавар" (как ранее заявляли в Тегеране, является аналогом российской С-300), которые ей якобы нужны для продолжения спецоперации на Украине.

Согласно статье, данная техника поставляется России через "сети контрабанды" со складов проиранских группировок в Ираке и вооруженных сил самой исламской республики.

"Это не более чем информационный вброс, причем достаточно плохо аргументированный, который направлен, с одной стороны, на дискредитацию военной спецоперации России на Украине, а с другой – это попытка подорвать репутацию российского оборонно-промышленного комплекса. В области производства обычных вооружений, в том числе номенклатуры для Сухопутных войск, ВС РФ обладают всеми необходимыми ресурсами и средствами, поэтому не нуждаются в каком-либо реэкспорте вооружений", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что Россия в состоянии без опоры на кого-либо производить всю номенклатуру вооружений Сухопутных войск, которые необходимы "в том числе для осуществления задач военной спецоперации".

"То же самое касается и приобретения каких-либо иранских комплексов ПВО: Россия является одним из мировых лидеров в сфере разработки и серийного производства систем противовоздушной обороны. В российской армии в достаточном количестве есть все необходимые системы ПВО Сухопутных войск, в том числе "Тор-М2", "Бук-М3" и комплексы более ранних модификаций", – подчеркнул собеседник агентства.