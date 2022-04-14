Войти
Техкульт

Самый дорогой боевой корабль в истории наконец-то поступил на службу

71
0
0

USS Gerald R. Ford

Американский авианосец USS Gerald R. Ford имеет крайне непростую судьбу. С момента его закладки в 2009 году до окончательного ввода в строй в конце прошлого года самый дорогой в истории боевой корабль преследовали неудачи.

Изначально в него планировалось интегрировать ряд новейших систем — в частности, новую РЛС, пусковую электромагнитную катапульту, усовершенствованные подъемники для доставки боеприпасов на палубу и многое другое. Однако в 2018 году при проведении ходовых испытаний у корабля обнаружились серьезные проблемы с силовой установкой, затем отказали подъемники и катапульты. Авианосец превратился в бесполезную и чрезвычайно дорогостоящую груду железа. Потребовались огромные дополнительные расходы, чтобы устранить найденные неисправности.

USS Gerald R. Ford

Как сообщила Исследовательская служба Конгресса США, новейший атомный авианосец обошелся американским налогоплательщикам более чем в 13 млрд. долларов. И это без учета палубной авиации и эскорта — кораблей сопровождения и атомных подводных лодок. Похоже, полоса неудач для злосчастного авианосца закончилась — без помпы и фанфар в декабре 2021 года он отправился, наконец, на боевую службу. Более того, на верфи Huntington Ingalls Industries заложен следующий авианосец класса Ford — Enterprise, который будет принят в состав ВМС США через 5-6 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Похожие новости
26.11.2021
США соберут один авианосец из двух
23.12.2019
Авианосец "Джон Ф. Кеннеди" заплыл в реку
09.01.2019
Американский флот покупает авианосцы "оптом"
29.05.2018
Почему новый авианосец военно-морского флота США вернулся обратно в порт
03.05.2018
"Джон Кеннеди" будет готов раньше срока
30.08.2017
Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
09.01.2017
Топ-10 новостей 2016 года, опубликованных редакциуй Warspot
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 00:53
  • 22998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 23:47
  • 9
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 23:43
  • 3
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 23:27
  • 2
Раскрыт "кошмарный" для России сценарий расширения НАТО
  • 13.04 23:02
  • 31
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 17:20
  • 2
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 14:16
  • 135
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 13.04 12:37
  • 4
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 13.04 10:48
  • 1
Филиппины получили два первых турецких боевых вертолета Т129В АТАК
  • 13.04 10:45
  • 1
Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике