Самый дорогой боевой корабль в истории наконец-то поступил на службу

USS Gerald R. Ford

Американский авианосец USS Gerald R. Ford имеет крайне непростую судьбу. С момента его закладки в 2009 году до окончательного ввода в строй в конце прошлого года самый дорогой в истории боевой корабль преследовали неудачи.

Изначально в него планировалось интегрировать ряд новейших систем — в частности, новую РЛС, пусковую электромагнитную катапульту, усовершенствованные подъемники для доставки боеприпасов на палубу и многое другое. Однако в 2018 году при проведении ходовых испытаний у корабля обнаружились серьезные проблемы с силовой установкой, затем отказали подъемники и катапульты. Авианосец превратился в бесполезную и чрезвычайно дорогостоящую груду железа. Потребовались огромные дополнительные расходы, чтобы устранить найденные неисправности.

USS Gerald R. Ford

Как сообщила Исследовательская служба Конгресса США, новейший атомный авианосец обошелся американским налогоплательщикам более чем в 13 млрд. долларов. И это без учета палубной авиации и эскорта — кораблей сопровождения и атомных подводных лодок. Похоже, полоса неудач для злосчастного авианосца закончилась — без помпы и фанфар в декабре 2021 года он отправился, наконец, на боевую службу. Более того, на верфи Huntington Ingalls Industries заложен следующий авианосец класса Ford — Enterprise, который будет принят в состав ВМС США через 5-6 лет.