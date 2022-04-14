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Источник запаха гари на МКС в 2021 году определили

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Модуль «Звезда»
Модуль «Звезда».
Источник изображения: roscosmos

Осенью 2021 года космонавты почувствовали запах гари в служебном модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Причиной запаха стал выход из строя преобразователя тока аккумуляторных батарей. Специалисты определили источник после осмотра оборудования, говорится в экспресс-анализе медицинских аспектов обеспечения безопасности полета экипажа МКС-65, передает ТАСС.

«10.09.2021 года проведен осмотр электрических кабелей, разъемов и приборов СЭП (системы электропитания) СМ на предмет наличия следов горения. По докладу экипажа, причиной задымления и появления постороннего запаха явился вышедший из строя (перегоревший) прибор ПТАБ-2 (преобразователь тока аккумуляторных батарей) за панелью 228 СМ РС МКС», — говорится в отчете специалистов, опубликованном в журнале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина «Пилотируемые полеты в космос».

9 сентября 2021 года космонавт Олег Новицкий рассказал, что на станции сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Приборы показали наличие продуктов горения. Французский астронавт Тома Песке подтвердил, что запах гари дошел до американского сегмента Международной космической станции.

11 сентября стало известно, что в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) космонавтам поручили осмотреть приборы системы электропитания.

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Страны
США
Франция
Проекты
МКС
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