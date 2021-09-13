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Космонавтам поручили найти источник запаха на МКС

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Петр Дубров и Олег Новицкий
Петр Дубров и Олег Новицкий.
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров будут искать источник запаха сгоревшего пластика на российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС). Поручение астронавты получили из подмосковного Центра управления полетов (ЦУП), — сообщает РИА Новости.

Специалист центра поручил «как можно скорее» осмотреть приборы системы электропитания. Он уточнил, что приборы расположены в модуле «Звезда». Целью осмотра является поиск источника запаха горелого, который обнаружили 9 сентября.

Ранее Олег Новицкий сообщил в ЦУП о сработавшей сигнализации в модуле. После этого экипаж почувствовал запах гари и увидел дым. Французский астронавт Тома Песке подтвердил, что запах сгоревшего пластика или электроприборов дошел до американского сегмента МКС со стороны российского по вентиляционным каналам.

Российские космонавты осмотрели модуль «Звезда», но источник дыма не обнаружили. После этого на станции включили фильтр очистки воздуха.

9 сентября стало известно о поломке, которая помешала Олегу Новицкому подключить кабель Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». После поломки замка космонавту пришлось вручную раскручивать кабель.


Даниил Иринин

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Россия
США
Франция
Проекты
ИТ
МКС
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