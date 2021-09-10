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В российском сегменте МКС произошло возгорание

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Источник изображения: Фото: NASA/Роскосмос / Reuters

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транслируемые НАСА переговоры экипажа с подмосковным Центром управления полетами.

Космонавт Олег Новицкий рассказал, что около 05:00 мск на станции сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных продуктов горения. Возгорание произошло в районе медицинского шкафа модуля.

В свою очередь, астронавт Тома Песке сообщил, что в американском сегменте станции из-за работающей вентиляции также чувствовался запах сгоревшего пластика или электроники.

30 августа стало известно, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте МКС, они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря».

В 2020 году на модуле «Звезда» была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца. Позже в российском сегменте ломался туалет, пылесос и система получения кислорода «Электрон-ВМ». 10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Сергей Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.


Марина Совина

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