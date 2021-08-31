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Космонавты нашли новые трещины в российском сегменте МКС

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте Международной космической станции, они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря». Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, дважды герой СССР Владимир Соловьев, передает РИА Новости.

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря"», — отметил Соловьев и добавил, что сложившаяся ситуация ему не нравится.

Генеральный конструктор отметил, что в модуле уже обнаруживались сквозные трещины, он не исключил, что со временем несквозные повреждения также начнут расползаться.

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре. В марте в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Сергей Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
МКС
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