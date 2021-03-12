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На МКС нашли новую трещину

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

На Международной космической станции (МКС) нашли новую трещину в российском модуле «Звезда», приведшую к утечке воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что космонавтом Сергеем Рыжиковым в промежуточной камере модуля «Звезда» был нанесен второй слой герметика на вторую трещину, которая находится в районе трубопровода системы обеспечения теплового режима.

21 января телеканал «Россия 24» сообщил, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничто не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.

16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре.


Милана Микаилова

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Страны
Россия
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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