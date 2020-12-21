На МКС появилась еще одна дыра

На Международной космической станции (МКС) вновь обнаружилась утечка воздуха. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) попросили космонавтов помочь найти еще одно место утечки в российском сегменте. Ситуация осложняется тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

Вероятно, дыра находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В ЦУП попросили экипаж укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы сузить район поиска утечки. До момента обнаружения утечки камеру предложили держать постоянно закрытой для экономии воздуха.

В сентябре на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца.

Позднее в российском сегменте ломался туалет, пылесос и система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.