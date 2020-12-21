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На МКС появилась еще одна дыра

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Источник изображения: Фото: NASA

На Международной космической станции (МКС) вновь обнаружилась утечка воздуха. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) попросили космонавтов помочь найти еще одно место утечки в российском сегменте. Ситуация осложняется тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

Вероятно, дыра находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В ЦУП попросили экипаж укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы сузить район поиска утечки. До момента обнаружения утечки камеру предложили держать постоянно закрытой для экономии воздуха.

В сентябре на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца.

Позднее в российском сегменте ломался туалет, пылесос и система получения кислорода «Электрон-ВМ».

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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