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На МКС зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки трещин

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Источник изображения: Фото: Роскосмос / Globallookpress

В российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

По данным агентства, около 10:00 мск 13 марта космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22:30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину в модуле «Звезда». Рыжиков нанес второй слой герметика на вторую трещину, расположенную возле трубопровода системы обеспечения теплового режима. 16 января в НАСА заявили, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле прекратили до февраля, до прибытия следующего корабля «Прогресс».

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре.


Елена Дмитриева

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Россия
Компании
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Проекты
2020-й год
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Прогресс ТГК
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