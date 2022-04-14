Рябков: Россия будет жёстко пресекать попытки США и НАТО замедлить спецоперацию на Украине

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Россия будет пресекать все попытки США и других стран Запада замедлить военную спецоперацию российской армии на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД предупредил США и страны НАТО, что Россия рассматривает американские или европейские транспорты, перевозящие вооружения по территории Украины в качестве законных целей для российской армии. Кроме того, все попытки США или их союзников по НАТО каким-то образом замедлить проведение спецоперации на территории Украины, а также нанести ущерб российским войскам или формированиям Народной милиции Донецкой и Луганской республик, будут жестко пресекаться.

Рябков подчеркнул, что какие-либо консультации с США по гарантиям безопасности больше не ведутся, Вашингтон отказался от дальнейшего диалога на фоне "ситуации на Украине". В Москве учитывают, что США не намерены вести диалог с Россией, предпочитая накачивать оружием Украину, поэтому и строят свой диалог исходя из этого.

В условиях безоглядной поддержки Вашингтоном воинствующих устремлений киевского режима с его масштабной накачкой современными вооружениями какие-либо полноформатные контакты с администрацией США по ситуации вокруг Украины представляются бессмысленными

- приводит ТАСС слова Рябкова.

Ранее о том, что все поставляемое на Украину оружие станет законной целью для российской армии, заявил и глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель об этом были предупреждены еще в начале спецоперации.

Отметим, что Россия наносит удары по складам с вооружением ВСУ, уничтожая, в том числе, и поставляемые Западом вооружения. Причем со стороны американцев или европейцев не последовало ни одного протеста или какого-либо заявления. Ведь по сути пересекшее границу оружие и техника уже считаются принадлежащим украинской армии, а не США или НАТО.