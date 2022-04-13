В украинском Ирпене ввели комендантский час для постановочных съемок, аналогичных "событиям в Буче"

На Украине готовится провокация, аналогичная той, что была явлена киевским режимом ранее в Буче. Об этом во вторник сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, сбор псевдодоказательств виновности России происходит "под патронажем стран коллективного Запада во главе с США".

"Специально для этого в период с 6 утра 12 апреля до 9 утра 15 апреля в Ирпене введён комендантский час и, соответственно, полная блокада города. При этом въезд будет разрешен представителям силовых структур и "непонятным" волонтерам. Хотя достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для подготовки провокации - циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ", - говорится в сообщении НЦУО.

Генерал Мизинцев отметил, что российская сторона заранее предупреждает "так называемый цивилизованный Запад" о готовящейся провокации.

Киевский режим же, по его словам, в очередной раз показал "истинную преступную сущность и полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права".

Иван Петров