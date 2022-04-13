Американский эксперт проанализировал потенциальную стратегию российского флота в случае вооружённой конфронтации с НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Напряженная военно-политическая ситуация в современном мире делает вполне реальным прямой конфликт России со странами НАТО, в первую очередь – с США как основной боевой силой альянса. Директор института морских исследований Майкл Петерсен на странице The Maritime Executive задумался о том, какой может быть стратегия ВМФ России в сложившейся ситуации. Издание отмечает, что высказываемые экспертом взгляды не отражают официальную позицию Министерства обороны США и Военно-морских сил США, а являются лишь его собственным экспертным мнением. Правда, учитывая статус Петерсена, нет никаких сомнений, что подобные позиции активно обсуждаются и среди высокопоставленных командиров американских военно-морских сил.

Как пишет аналитик, в настоящее время Министерство обороны РФ поставило перед Военно-морским флотом России несколько ключевых задач. В их число входят быстрая мобилизация, переход на военное положение, изоляция локальных конфликтов и защита экономических интересов России и свободы судоходства в Мировом океане.

В качестве одного из важнейших способов утверждения российских интересов называется нанесение ударов по объектам противника без нарушения его государственного суверенитета. Фактически речь идет о том, чтобы организовать удары по наземным целям с моря, то есть подвести корабли и субмарины и наносить с них ракетные удары по инфраструктуре противника. Такие действия имели место во время войны в Сирии, а сейчас – во время событий на Украине.

Петерсен подчеркивает, что одно из важнейших преимуществ России – ее географическое положение: страна имеет выход сразу к нескольким океанам, обладает океанскими флотами, причем наиболее мощными являются Северный и Тихоокеанский флоты. Именно они сконцентрировали наибольшее количество атомных подводных лодок и крупных надводных кораблей, которые обладают большим потенциалом в случае конфликта с потенциальным противником.

Но как может выглядеть потенциальная морская война России и НАТО? Петерсен считает, что подводные лодки начнут рассредоточение по выделенным районам патрулирования в дальней и ближней морских зонах. Из гарнизонов развернут Воздушно-космические силы, дислоцирующиеся вдоль морских рубежей страны.

Аналитик называет и потенциальные цели в случае конфликта: это будут Румыния, Польша и Норвегия в Европе, Япония в Азии. Россия попытается расширить географию противостояния, вытесняя врага со своих баз в непосредственной близости к российским границам. По военным объектам США в названных странах могут быть нанесены высокоточные удары с подводных лодок и надводных кораблей. Даже находясь в «своем» море, российские корабли могут наносить удары по большей части Северной, Восточной и Центральной Европы, что превращает американские базы в странах этих регионов в мишени для российских ракет.

Источник изображения: topwar.ru

Еще одной потенциальной целью для ВМФ России станут американские авианосные группы, находящиеся в Мировом океане. Россия будет стараться нанести им максимальный ущерб с помощью тех же высокоточных ударов. К борьбе подключатся не только крупные надводные корабли, но и малые корабли, вооруженные ракетами «Калибр».

Петерсен призывает США и НАТО не игнорировать растущий потенциал российского флота. По мере совершенствования его технических возможностей значительно увеличится способность России поражать цели в разных регионах планеты. Большой проблемой для США станет необходимость дозаправки самолетов в воздухе, так как придется задействовать авиацию на дальних расстояниях от американских военных баз.