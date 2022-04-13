Войти
Военное обозрение

Американский эксперт проанализировал потенциальную стратегию российского флота в случае вооружённой конфронтации с НАТО

416
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Напряженная военно-политическая ситуация в современном мире делает вполне реальным прямой конфликт России со странами НАТО, в первую очередь – с США как основной боевой силой альянса. Директор института морских исследований Майкл Петерсен на странице The Maritime Executive задумался о том, какой может быть стратегия ВМФ России в сложившейся ситуации. Издание отмечает, что высказываемые экспертом взгляды не отражают официальную позицию Министерства обороны США и Военно-морских сил США, а являются лишь его собственным экспертным мнением. Правда, учитывая статус Петерсена, нет никаких сомнений, что подобные позиции активно обсуждаются и среди высокопоставленных командиров американских военно-морских сил.

Как пишет аналитик, в настоящее время Министерство обороны РФ поставило перед Военно-морским флотом России несколько ключевых задач. В их число входят быстрая мобилизация, переход на военное положение, изоляция локальных конфликтов и защита экономических интересов России и свободы судоходства в Мировом океане.

В качестве одного из важнейших способов утверждения российских интересов называется нанесение ударов по объектам противника без нарушения его государственного суверенитета. Фактически речь идет о том, чтобы организовать удары по наземным целям с моря, то есть подвести корабли и субмарины и наносить с них ракетные удары по инфраструктуре противника. Такие действия имели место во время войны в Сирии, а сейчас – во время событий на Украине.

Петерсен подчеркивает, что одно из важнейших преимуществ России – ее географическое положение: страна имеет выход сразу к нескольким океанам, обладает океанскими флотами, причем наиболее мощными являются Северный и Тихоокеанский флоты. Именно они сконцентрировали наибольшее количество атомных подводных лодок и крупных надводных кораблей, которые обладают большим потенциалом в случае конфликта с потенциальным противником.

Но как может выглядеть потенциальная морская война России и НАТО? Петерсен считает, что подводные лодки начнут рассредоточение по выделенным районам патрулирования в дальней и ближней морских зонах. Из гарнизонов развернут Воздушно-космические силы, дислоцирующиеся вдоль морских рубежей страны.

Аналитик называет и потенциальные цели в случае конфликта: это будут Румыния, Польша и Норвегия в Европе, Япония в Азии. Россия попытается расширить географию противостояния, вытесняя врага со своих баз в непосредственной близости к российским границам. По военным объектам США в названных странах могут быть нанесены высокоточные удары с подводных лодок и надводных кораблей. Даже находясь в «своем» море, российские корабли могут наносить удары по большей части Северной, Восточной и Центральной Европы, что превращает американские базы в странах этих регионов в мишени для российских ракет.

Источник изображения: topwar.ru

Еще одной потенциальной целью для ВМФ России станут американские авианосные группы, находящиеся в Мировом океане. Россия будет стараться нанести им максимальный ущерб с помощью тех же высокоточных ударов. К борьбе подключатся не только крупные надводные корабли, но и малые корабли, вооруженные ракетами «Калибр».

Петерсен призывает США и НАТО не игнорировать растущий потенциал российского флота. По мере совершенствования его технических возможностей значительно увеличится способность России поражать цели в разных регионах планеты. Большой проблемой для США станет необходимость дозаправки самолетов в воздухе, так как придется задействовать авиацию на дальних расстояниях от американских военных баз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Украина
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
07.04.2021
DEFENDER Europe 2021, южный вектор
29.03.2021
Удушающие объятия, суданский транзит и колесные гаубицы
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:38
  • 22887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"