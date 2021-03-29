Удушающие объятия, суданский транзит и колесные гаубицы

НАТО не снизит военной активности вокруг России

Черное море вновь становится ареной военного сдерживания Москвы. В румынской Констанце готовится масштабное военное учение Североатлантического альянса «Морской щит – 2021». В нем примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих, 18 кораблей и судов обеспечения из Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Союзное морское командование НАТО направило на маневры свою Постоянную военно-морскую группировку SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group). Как нетрудно догадаться, группировка отработает силовое сдерживание России, причем не только на море, но и на суше. На полигоне в Капу Мидия (уезд Констанца) три мобильных отряда ракетных войск ВМС Румынии и береговая ракетная батарея ВМС Польши будут совместно отражать атаку условного противника. Для этого поляки задействуют мобильную систему ракет Kongsberg. За последнее время это уже второе подобное мероприятие в регионе. До этого в Черном море прошли учения НАТО «Посейдон–2021». В Национальном центре управления обороной отмечают, что внимательно следят за всеми передвижениями иностранных боевых кораблей. Еще 19 марта на сопровождение были взяты американский ракетный крейсер типа «Тикондерога» «Монтерей» и ракетный эсминец США «Томас Хаднер». Оба корабля представляют серьезную силу, так как несут как ударные средства типа ракет «Томагавк» с дальностью полета более 2 тыс. км, так и системы противоракетной обороны «Иджис».

Одновременно в Арктике стартуют американо-канадские учения «Объединенное жало». Как сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter, их цель – противодействие России в регионе. В том числе ставится задача по отражению массированного ракетного нападения противника. Речь, по всей видимости, идет о парировании угрозы применения российским флотом дальнобойных ракет «Калибр». В настоящее время это основные наши ударные корабельные средства. Их эффективность была подтверждена в ходе антитеррористической операции в Сирии, теперь американское командование вынуждено учитывать в своих планах наличие этого оружия.

О накале военного давления на Россию можно судить еще по одной любопытной новости. На встрече министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Японии Нобуо Киси в Токио Япония подтвердила намерение принять участие в традиционных для Черного моря учениях НАТО «Си Бриз – 2021» и присоединиться к учениям «Совместные усилия – 2021».

Как сообщает Минобороны России, две подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», а также корвет проекта 20385 «Гремящий», построенные петербургскими корабелами для Тихоокеанского флота (ТОФ), впервые в истории отправятся на Дальний Восток, пройдя через Средиземное море и Суэцкий канал. До этого межфлотские переходы наши моряки совершали вокруг Африканского континента. При этом группировка совершит заход в Порт-Судан. В ближайшее время здесь будет построен пункт материально-технического обеспечения ВМФ. Решение об этом было принято в прошлом году. Размеры порта обеспечат одновременный прием до четырех боевых кораблей, в том числе и с ядерными энергетическими установками. Все это позволит Москве не только контролировать судоходство в Красном море, вести борьбу с пиратством, но и более длительное время присутствовать в Индийском океане.

Государственные испытания перспективной колесной гаубицы 2С43 «Мальва» калибра 152 мм начнутся в 2022 году. Эта гаубица – первое российское артиллерийское орудие, созданное на колесном, а не гусеничном шасси. Предполагается, что благодаря этому существенно возрастет маневренность изделия, а также вырастет скорость передвижения установки.

«Мальва» разрабатывается на базе вездеходного шасси БАЗ-6010–027 с колесной формулой 8 на 8. На шасси установили орудие 2А64 – аналогичное тем, что используются в составе гусеничной самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и буксируемой пушки «Мста-Б». Масса нового самоходного орудия составляет 32 т. Ни разработчики изделия, ни представители Минобороны пока никак не комментируют предназначение комплекса «Мальва». Хотя с высокой вероятностью можно предположить, что создана она исключительно для экспорта. Российская армия традиционно предпочитает «воевать» на гусеницах. Зато ряд стран, имеющих проблемы с соседями в горных регионах, охотно купили бы такую машину, ведь ее маневренность и проходимость, а также огневые возможности в высокогорье превосходят показатели гусеничных бронированных установок «Мста-С».